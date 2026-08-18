El PSOE se opone a la ampliación de la nueva ORA en San Antón hasta la llegada del nuevo modelo de transporte público

Las zonas de estacionamiento regulado en Murcia se ampliarán a partir del primer día de septiembre, cambio al que el PSOE se opone hasta la llegada del nuevo modelo de transporte público, contrato que se encuentra, por segunda ocasión, paralizado por el Tribunal Central de Recursos Contractuales.

Los barrios de Vistalegre y El Infante ya estaban prevenidos de este cambio, aunque no ha sido hasta semana cuando se ha hecho público que la nueva ORA, ahora llamada SER, llegará también a San Antón.

Las plazas de pago se señalizaron el pasado fin de semana en las calles Pintor Joaquín, Cayuelas, Umbrete y Nueva de San Antón. Ante este ajuste en la bolsa de aparcamiento del barrio, "hemos intentado reducir al máximo la zona verde y azul y aumentar la de residentes", indicó a este diario el presidente de la Junta Municipal, José Burruezo Espín, pues "había vehículos estacionados días y días sin moverse y no había rotación ni prioridad para los residentes.

"Inviable e injusto"

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, cuestionó que "no tiene sentido ampliar el aparcamiento regulado sin que exista antes una alternativa real y eficaz al uso del vehículo privado", por lo que desde el PSOE piden parar las ampliaciones de la SER "mientras Murcia siga sin el nuevo modelo de transporte público".

"Llevamos años reclamando el nuevo modelo de transporte público y, tres años después, sigue sin ser una realidad. Lo licitaron, el tribunal de contratación tumbó el procedimiento por defectos en los pliegos que obligaron a reiniciarlo y ahora vuelve a estar bloqueado por nuevos recursos. Tres años de anuncios, errores y paralizaciones y Murcia sigue sin un servicio de autobuses a la altura del séptimo municipio de España", resumió Ruiz Maciá la odisea del nuevo acuerdo de transporte público.

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Por ello, "es inviable e injusto ampliar la antigua ORA mientras la incapacidad del PP de La Glorieta obliga a muchos vecinos y vecinas a depender del vehículo privado y después les penaliza cobrando o restringiendo el aparcamiento", señaló el portavoz del PSOE, y agregó que "un cambio de este alcance no puede ponerse en marcha en pleno verano y sin participación ciudadana. Que decidan la Junta Municipal o la Urbanizadora Municipal no es participación", por lo que "pedimos que se posponga y se abra un verdadero debate con los vecinos y vecinas afectados", concluyó.