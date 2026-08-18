Exhibiciones caninas y de aves rapaces en la Feria de Septiembre de Murcia

La Feria de Septiembre de Murcia incorpora esta edición una programación dedicada al mundo animal, con exhibiciones caninas y de aves rapaces que tendrán lugar durante el primer fin de semana de los festejos en la plaza de la Cruz Roja.

Esta novedad se debe a que "la Feria también es una oportunidad para fomentar valores como el respeto, el cuidado y el bienestar animal a través de actividades divulgativas y de ocio dirigidas a todos los públicos", destacó el concejal de Cultura e Identidad (y recién nombrado portavoz del PP en el Ayuntamiento de Murcia), Diego Avilés, sobre la nueva iniciativa.

La programación arrancará el sábado, 5 de septiembre, a las 12:00 horas, con una gran exhibición canina organizada por la asociación deportiva Dequiresa, en la que los asistentes podrán conocer disciplinas como obediencia, agility, rastreo y otras demostraciones de trabajo con perros.

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Al día siguiente, también a las 12:00 horas, la asociación Águilas del Sol ofrecerá una exhibición de aves rapaces, en la que también se darán a conocer al público estas especies y su papel en el medio natural.