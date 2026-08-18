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Exhibiciones caninas y de aves rapaces en la Feria de Septiembre de Murcia

Los actos tendrán lugar durante el primer fin de semana de los festejos en la plaza de la Cruz Roja

Una de las ediciones pasadas de la Feria de Septiembre de Murcia.

Una de las ediciones pasadas de la Feria de Septiembre de Murcia. / Israel Sánchez

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

La Feria de Septiembre de Murcia incorpora esta edición una programación dedicada al mundo animal, con exhibiciones caninas y de aves rapaces que tendrán lugar durante el primer fin de semana de los festejos en la plaza de la Cruz Roja.

Esta novedad se debe a que "la Feria también es una oportunidad para fomentar valores como el respeto, el cuidado y el bienestar animal a través de actividades divulgativas y de ocio dirigidas a todos los públicos", destacó el concejal de Cultura e Identidad (y recién nombrado portavoz del PP en el Ayuntamiento de Murcia), Diego Avilés, sobre la nueva iniciativa.

La programación arrancará el sábado, 5 de septiembre, a las 12:00 horas, con una gran exhibición canina organizada por la asociación deportiva Dequiresa, en la que los asistentes podrán conocer disciplinas como obediencia, agility, rastreo y otras demostraciones de trabajo con perros.

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Al día siguiente, también a las 12:00 horas, la asociación Águilas del Sol ofrecerá una exhibición de aves rapaces, en la que también se darán a conocer al público estas especies y su papel en el medio natural.

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