Diego Avilés asume la portavocía del PP en el Ayuntamiento de Murcia

El PP renueva la portavocía en el Ayuntamiento de Murcia de cara al nuevo curso político, que coincide este año con la campaña electoral. Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad, toma el relevo de Mercedes Bernabé, edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo.

Este cambio "se produce en un momento clave para Murcia, marcado por nuevos retos y oportunidades para seguir avanzando en la transformación del municipio, consolidar los proyectos en marcha y continuar mejorando la calidad de vida de los murcianos", resaltan desde el Consistorio en un comunicado.

En el escrito, los populares aseguran que Avilés asume esta responsabilidad "con el compromiso de seguir siendo la voz de los murcianos en el Ayuntamiento, reforzando el diálogo con la sociedad y trasladando las demandas, inquietudes y aspiraciones de los murcianos".

"Enamorado de Murcia"

"Joven, cercano y profundamente comprometido con Murcia". Así presentan desde el PP a Avilés, quien "representa una nueva generación de servidores públicos que combina preparación, capacidad de gestión y un amplio conocimiento de la realidad de cada pedanía y barrio de Murcia".

"Enamorado de Murcia y convencido de su enorme potencial", su trayectoria al frente de la Concejalía de Cultura e Identidad ha estado marcada por su defensa de las tradiciones, la historia y las señas de identidad murcianas, con el objetivo de "fortalecer el sentimiento de pertenencia y orgullo murciano".

El Grupo Municipal Popular señala que confía en la experiencia adquirida por Avilés en la gestión municipal, su capacidad para conectar con la ciudadanía y su conocimiento del municipio, que "le convierten en la persona idónea para liderar la portavocía en una etapa especialmente importante para el presente y el futuro de Murcia".

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Por su parte, Mercedes Bernabé continuará al frente de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, "un área estratégica para seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos, la modernización de la administración y la generación de oportunidades para los murcianos", exponen desde el Consistorio.