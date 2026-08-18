Culmina el soterramiento de las líneas eléctricas en Murcia

Los Rectores y la Costera Norte de Murcia se despiden de las torres eléctricas y culmina así el proceso de soterramiento de estas infraestructuras.

A través de esta actuación, promovida financiada y ejecutada por i-DE, la distribuidora del grupo Iberdrola, se retirarán aproximadamente cuatro kilómetros de conductores eléctricos aéreos y se desmontarán ocho grandes torres metálicas.

La intervención tiene una especial incidencia en Los Rectores, donde estas infraestructuras conviven con una importante zona residencial. También en la Costera Norte, que el Ayuntamiento señala como "uno de los principales ejes de crecimiento de Murcia", algunos de los grandes apoyos de las torres eléctricas condicionan la sección de la calzada y provocan estrechamientos en puntos de una vía de tres carriles.

Todas las imágenes de la retirada de las torres eléctricas de la Costera Norte / Israel Sánchez

Por ello, "es un día importante para Los Rectores y para esta zona de Murcia", destacó la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, durante el inicio de los trabajos, pues "después de décadas formando parte del paisaje cotidiano de los vecinos, comienzan a desaparecer unas torres cuya retirada era una reivindicación histórica y que han condicionado también la propia Costera Norte", agregó la regidora.

Trabajos

Los trabajos de retirada de estas infraestructuras iniciaron este martes, con el desmontaje de los conductores aéreos en el tramo de la Costera Norte, frente al centro comercial Myrtea y se prolongarán hasta el próximo 22 de agosto.

Ya a la semana siguiente, comenzará el desmontaje de las ocho torres metálicas y, después, se demolerán las cimentaciones y se repondrán y limpiarán los terrenos afectados, tareas que se prevé que hayan concluido para finales de agosto.

Y, con la eliminación de apoyos, cimentaciones y servidumbres asociadas a estas infraestructuras eléctricas, se liberará suelo que quedará integrado al paisaje urbano.

En esta línea se expresó el jefe de Zona Murcia de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, Ángel Joaquín Pallares, quien manifestó que "este proyecto constituye una actuación transformadora para Murcia, al culminar la desaparición de infraestructuras aéreas de muy alta tensión en un entorno estratégico para el desarrollo de la ciudad. La eliminación de torres y cables permitirá recuperar espacio urbano, mejorar el paisaje de la Costera Norte y reforzar la integración entre las infraestructuras energéticas y el crecimiento sostenible del municipio gracias a la electrificación".

Cabe recordar que, antes de llevar a cabo estos trabajos, el Ayuntamiento ejecutó obras para albergar las nuevas infraestructuras eléctricas, y la función de las líneas aéreas que se están retirando fue trasladada previamente a las infraestructuras soterradas para asegurar el suministro eléctrico.

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Además, la ejecución de los trabajos requiere la coordinación entre el Ayuntamiento de Murcia, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, Policía Local, el Servicio de Tráfico, Tranvía de Murcia, Terra Natura y la línea privada Espinardo-Pólvoras.