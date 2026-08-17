La UPCT obtiene del Ministerio 1,6 millones para el desarrollo de 11 proyectos

Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC) han conseguido la concesión de 1,6 millones de euros en la convocatoria de 'proyectos de generación de conocimiento 2025', de la Agencia Estatal de Investigación perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

La cuantía obtenida es un 21 por ciento superior a la de la anterior convocatoria y similar a la media de los últimos años, y la mayoría de los once proyectos seleccionados tendrán aplicaciones en el sector de la telecomunicación, aunque también se contemplan otros campos como biomedicina, optimización de riego en agricultura, valorización de subproductos para crear nuevos alimentos funcionales y en el ámbito de las bombas de calor industriales, así como para estudios físicos de procesos de sedimentación utilizando ondas sonoras.

El proyecto financiado con mayor cuantía, 236 mil euros, es el de 'Tecnologías electromagnéticas avanzadas para comunicaciones por satélite y redes integradas espacio-aire-tierra', que dirige David Cañete.

También relativos a la telecomunicación son los proyectos ‘Modelado Inteligente Multibanda del Canal y Análisis de la Propagación Guiado por ISAC para Entornos 6G’, de José María Molina; ‘Desarrollo de haloscopios para detección de axiones de materia oscura y ondas gravitatorias con mejora de la sensibilidad y rangos de masa en el contexto de RADES y BabyIAXO’, de Alejandro Díaz, y el ‘Desarrollo de una pasarela heterogénea y consciente del clima para el diagnóstico dinámico de redes metropolitanas’, de Fernando Terroso.

Y en la misma área, pero con aplicaciones médicas, se encuentra el proyecto ‘Plataforma integral basada en IA para una caracterización estructural y vascular 3D de la retina: Estudio de biomarcadores multimodales en detección temprana de glaucoma’, de Rosa María Menchón, una investigadora que ha vuelto a la UPCT, donde estudió y se doctoró, gracias al programa de ayudas Ramón y Cajal.

Del ámbito agronómico son los proyectos ‘Sinergia multiescala entre sensores y satélites para la estimación del estado hídrico de los cultivos y la optimización de la programación del riego en comunidades de regantes’, de Alejandro Pérez Pastor, ‘Valorización de subproductos hortofrutícolas para obtener compuestos bioactivos altamente biodisponibles para alimentación mediante la interacción y modelos predictivos’, de Francisco Artés, y ‘Gestión sostenible a largo plazo del riego de cítricos con agua de mar desalinizada: análisis agronómico, económico y del nexo clima-aguaenergía-alimentos’, de José Francisco Maestre.

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El resto de proyectos subvencionados son los de Ángel Faz, con ‘Desacoplamiento mecanístico y optimización predictiva de la estabilización de residuos mineros y metalúrgicos mediante enmiendas’; Fernando Illán, con el de ‘Desarrollo, modelado y análisis experimental de bombas de calor de alta temperatura aplicadas a distintos procesos industriales’, y Enrique Castro, con el de ‘Monitorización y Modelización de Procesos de Sedimentación con Técnicas Acousto-Ultrasónicas’.