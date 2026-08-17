Nuevas aperturas al tráfico en la zona norte de Murcia: Red Eléctrica pisa el acelerador en verano

Las obras que Red Eléctrica ejecuta en Murcia para asegurar el suministro eléctrico en el municipio comienzan a despejar el camino en la zona norte. Además, el Ayuntamiento tiene previsto que las calles de Ronda Sur cuenten con nuevo asfaltado a inicios de septiembre.

"Hemos aprovechado los meses de verano para intensificar la coordinación y avanzar todo lo posible en aquellos puntos con mayor incidencia sobre la movilidad, con el objetivo de llegar a septiembre con importantes tramos ya abiertos al tráfico", indicó el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, pues tras la época estival llegan la Feria de Murcia y el inicio del curso escolar.

Las obras que ejecuta Red Eléctrica con una inversión de 55,3 millones de euros permitirán la puesta en marcha a inicios del próximo año de una nueva subestación eléctrica en Espinardo, que quedará unida a las ya existentes en el sur del municipio a través de un cable de alta tensión soterrado de 11,2 kilómetros.

En este sentido, Muñoz señaló que "estamos ante una infraestructura estratégica para el futuro de Murcia, y nuestra prioridad es que su ejecución sea compatible con el funcionamiento diario de la ciudad, reduciendo los tiempos de afección y facilitando la apertura de cada tramo tan pronto como los trabajos lo permiten".

Vías afectadas

Esta misma semana está previsto que vuelva a abrir al tráfico el tramo en la Carretera de Madrid comprendido entre la subestación de Espinardo y la rotonda de la Cerveza, donde permanecen las restricciones totales al tráfico rodado.

Y en Juan Carlos I, durante la próxima semana, está previsto hacer lo propio en el tramo entre las rotondas de la Cerveza y de El Puntal, aunque se prolongarán un poco más los trabajos entre las rotondas de El Puntal y La Mantis, ambos tramos con restricciones totales.

También en la avenida Reino de Murcia está previsto que finalicen los trabajos desde la rotonda de los Cubos hasta la rotonda del Infinito, donde permanecerá la restricción total al tráfico rodado hasta el próximo 18 de agosto, día en que se abrirá el acceso total. Además, se iniciarán los trabajos en el tramo entre la rotonda del Infinito y la rotonda de la avenida de Aranjuez, zona en la que habrá restricciones parciales.

Asfaltado en Ronda Sur

Por otro lado, en Ronda Sur continúan las labores de Red Eléctrica por debajo del puente de Adif, con restricción total al tráfico en horario laboral en la calle de Orilla de la vía. También prosiguen los trabajos en la avenida Miguel Induráin, en la rotonda de Homenaje a los Poetas, donde hay restricciones parciales con un carril libre para el tránsito del tráfico rodado.

Aunque los trabajos que mayor afección causan a la movilidad ya han concluido en Ronda Sur y la avenida de Los Dolores, ejes que ya están abiertos al tráfico. Asimismo, antes de final de mes está prevista la finalización del tramo entre la rotonda de los Cubos y la rotonda del Infinito, que ya se abre parcialmente al tráfico, así como la conclusión de la perforación dirigida bajo el río Segura y de los trabajos en las rotondas de la Azacaya y Homenaje a los Poetas.

Por todo ello, el Ayuntamiento tiene previsto iniciar las labores de asfaltado en las calles de Ronda Sur afectadas por estos trabajos la próxima semana. En concreto, los trabajos se desarrollarán entre los días 24 de agosto y 1 de septiembre, en horario nocturno para minimizar la afección a la circulación.

Balance

Desde el inicio de los trabajos preparatorios el pasado 16 de marzo y tras cuatro meses de ejecución efectiva, se han completado 4,55 de los 10,7 kilómetros de nueva canalización previstos, que suponen más del 42 por ciento del trazado.

Noticias relacionadas

Además, ocho de las quince cámaras de empalme están instaladas o en proceso de ejecución. Solo durante julio se ejecutaron y abrieron al tráfico 1,9 kilómetros de canalización y se instalaron tres nuevas cámaras.