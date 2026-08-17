Una nueva senda verde discurre entre las pedanías de Murcia limítrofes con el río Segura

El municipio de Murcia estrena una nueva senda verde que discurre por las pedanías limítrofes con el río Segura, recorrido que conecta también con puntos como el recién restaurado Riacho de la Morda y el Jardín de la Alameda.

Aunque la llamada 'ruta 01 Murcia-Azud de la Contraparada', más allá de ser un lugar de paso, se ha concebido como "un espacio en la Huerta que permita pasear, descansar, hacer deporte, descubrir nuestro patrimonio y disfrutar de un entorno privilegiado que forma parte de la esencia de Murcia", señaló la alcaldesa, Rebeca Pérez, quien visitó este lunes el nuevo sendero.

La ruta conforma un recorrido de 14 kilómetros a lo largo del trazado histórico de la acequia mayor y dispone, además, de 22 zonas de ocio y descanso, como un mirador con bancos en el entorno de La Contraparada, con el objetivo de que este sendero se convierta también en un lugar de encuentro.

La iniciativa ha supuesto una inversión de 312.729 euros, 231.622 euros provenientes de financiación europea y los 81.106 euros restantes de las arcas municipales.

Los trabajos desarrollados también han supuesto la instalación de aparcabicis en diversos puntos, así como barandillas para mejorar la accesibilidad en el entorno de la acequia mayor de la Aljufía.

También se han instalado hasta 151 señales informativas en varios idiomas que están dotadas de códigos QR con los que se podrá escuchar la narración de los textos, que la regidora del municipio probó in situ durante su visita al enclave. Además de informar sobre el itinerario y sus puntos destacados -con fotos y esquemas-, los carteles incluirán datos sobre servicios cercanos.

La Contraparada estrena mirador y aparcabicis / A.M.

Itinerario

El itinerario de la ruta verde La Aljufía-Azud parte del Jardín de la Alameda y finaliza en el Azud de La Contraparada, con un recorrido de 14 kilómetros que supone aproximadamente una hora de duración, y atraviesa las pedanías de La Arboleja, La Albatalía, Guadalupe, Rincón de Beniscornia, La Ñora y Javalí Viejo

Además de conectar con la senda verde del Riacho de la Morda y el Jardín de la Alameda (junto al Paseo del Malecón), la nueva ruta quedará también unida al Parque de Barriomar y al conocido como bulevar del soterramiento -pues se proyecta sobre los terrenos liberados en el sur del municipio tras soterrar las vías del tren-, todas ellas actuaciones que forman parte del proyecto municipal 'Murcia Río'.

Enclaves destacados

A lo largo de los 14 kilómetros que componen la ruta se encuentran enclaves con molinos de agua, viviendas tradicionales, limoneros, frutales y pequeñas huertas de hortalizas. Algunas de las paradas destacadas son el acueducto de los Felices y la fábrica de la Pólvora en Javalí Viejo; el entorno Rueda de la Ñora; y los Molinos de los Casianos y de la Pólvora, en Guadalupe-Rincón de Beniscornia.

También resaltan, en La Albatalía, los molinos del Amor, de Funes y de Gasques, así como las casas-torres de los Castaños y de los Clérigos. Asimismo, se encuentran la casa-torre de los Alarcones en La Arboleja, el monumento al huertano en el cruce de las Cuatro Piedras, y el Jardín de la Alameda de Murcia Río, uno de los puntos donde empieza, o bien termina, la ruta.

Otro de los puntos limítrofes del itinerario es La Contraparada, punto de encuentro de la visita, por lo que se ha acondicionado con un nuevo mirador con bancos.