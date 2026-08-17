Jefaturas de servicio vacantes en el Ayuntamiento de Murcia a expensas de las ofertas de empleo

La plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Murcia acumula varios puestos pendientes de cubrir de forma definitiva, que desempeñan otros funcionarios de forma provisional o bien los directivos de otros servicios municipales, hasta que se resuelvan las próximas ofertas de empleo público.

Entre los puestos pendientes de cobertura definitiva, se encuentran algunas jefaturas de servicios, como es el caso del servicio Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) y el Cuerpo de Bomberos.

Aunque desde el Ayuntamiento señalan que "la previsión es cubrir estas plazas conforme a los procedimientos correspondientes" y aseguraron que "en ningún caso se plantea su amortización".

"Un perfil con experiencia en la calle"

Uno de los puestos sin cubrir es el de coordinador del SEMAS, servicio que presta atención urgente en la vía pública las 24 horas del día a personas en situación de extrema vulnerabilidad, exclusión social o emergencia.

Dicho puesto lo desempeña la misma persona que ejerce como jefa de Prevención e Inserción Social desde hace tres meses, cuando el anterior coordinador, José Morales, se jubiló tras 43 años de servicio en la plantilla municipal.

Y, aunque desde el Ayuntamiento indicaron que el SEMAS siempre ha dependido del servicio de Prevención e Inserción Social y que la plaza de coordinador "se cubrirá igualmente como el resto", esta situación es "especialmente preocupante" para fuentes municipales (ajenas al equipo de Gobierno local), pues la jefa de Inserción Social "ya tiene importantes responsabilidades y una elevada carga de trabajo, lo que dificulta que pueda dedicar al SEMAS la atención y coordinación que requiere un servicio de estas características".

Las mismas fuentes pidieron que para cubrir este puesto "se valore un perfil con experiencia real en la atención de emergencias y en el trabajo de intervención directa en la calle", pues "la coordinación de este servicio requiere conocer de primera mano la realidad del trabajo de campo y la intervención en situaciones de crisis".

"La petición, por tanto, no se limita a cubrir una vacante, sino a garantizar que el SEMAS cuente con una coordinación preparada para afrontar la realidad diaria de un servicio de emergencia social que cada vez tiene que responder a situaciones más complejas", concluyeron.

Otras plazas

También el jefe de Bomberos está a punto de dejar el Cuerpo porque le ha llegado la hora de jubilarse. A este respecto, desde el Consistorio señalaron que "su puesto se cubrirá igualmente".

Y otra de las plazas que permanece sin cobertura definitiva es la de jefe de Personal, aunque el Ayuntamiento informó que otro funcionario de la plantilla municipal "ejerce provisionalmente mientras se tramita la cobertura definitiva de la plaza".

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"De hecho, la política municipal viene siendo reforzar y cubrir las necesidades de personal", aseguraron fuentes del equipo de Gobierno local, que detallaron que "hasta finales de 2025 se habían formalizado 2.437 contrataciones durante el mandato, de las que 1.261 (51 por ciento) correspondían a jubilaciones, vacantes y bajas".