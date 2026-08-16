Las pedanías y sus personajes ilustres

Ahora que las pedanías de Murcia, por una u otra razón, están en el candelero mediático, me gustaría transmitir y compartir con los murcianos una pequeña relación de personajes, que no todos, procedentes de pedanías que han contribuido a engrandecer la vida cultural, deportiva, social y política de nuestra ciudad. Porque la gran urbe huertana no se comprendería sin sus aportaciones en todos los campos, a lo largo de toda su riquísima historia.

El ciclista Antonio Prior.

En el fantástico viaje que vamos a realizar para dar a conocer un poquito más a estas personas, podremos hacernos una idea de la capacidad de dedicación y esfuerzo que han mostrado para la consecución de sus logros en las distintas disciplinas.

Nos vamos a trasladar en primer lugar al siglo XVII, para recordar a poetas tan conocidos como el algezareño Diego Saavedra Fajardo y la beniajanense Juana de la Cruz, pasando por el siglo XIX con el gran Martínez Tornel, atravesando el siglo XX con Nicolás Rex, el misionero Isidoro Saura o Sánchez Bautista, finalizando esta pequeña enumeración con nuestros contemporáneos Miguel Ángel Hernández Navarro o Manuel Madrid.

Encarnación Gálvez ya reivindicaba los derechos de las mujeres en la prensa del siglo XIX

No menos importante es el campo escultórico del municipio, donde las pedanías juegan un papel importantísimo comenzando por nombrar desde el discípulo de Salzillo Roque López, en el siglo XVIII, hasta mencionar a artistas más recientes, como José Planes, Antonio Campillo, Anastasio Martínez, Gónzalez Moreno o José Antonio Hernández Navarro.

En el campo pictórico, varios pintores, como el costumbrista Luis Garay, Miguel Valverde, el muralista Hernández Carpe o Almela Costa, han dejado su legado plasmado en bellos lienzos desde estas latitudes.

La tauromaquia tampoco ha renegado de tener representación de lidiadores nacidos en estos partidos, como el diestro de Beniaján apodado ‘El murciano’, en el siglo XIX, o ‘Parri, nacido en la falda del Miravete, en el pasado siglo.

El mundo del espectáculo de Murcia también se ha visto enriquecido por artistas procedentes de los pueblos que rodean a la gran ciudad del valle del Segura, como son la circense Mati Muñoz, la cantante beniajanense Lolita Gil, Soge Culebra o la humorista Raquel Sastre, nacida en El Palmar.

Dejando a un lado el mundo de la cultura, sin duda, en el ámbito deportivo los deportistas pedáneos han promocionado a nivel global Murcia. Comenzando por el primer futbolista murciano en ir a la selección española absoluta en 1925, llamado Antonio Alcázar, natural de Torreagüera; mención especial merece la futbolista palmareña, campeona del mundo sub-20, Silvia Lloris, ya que esta modalidad deportiva ha sido ejercida hasta hace poco solo por hombres. Y para acabar, no puede obviarse al alqueriense Alberto Botía, también internacional con la selección española de futbol, en categorías inferiores.

El ciclista Antonio Prior fue el primero en competir con la selección española en el Tour de Francia

Los ciclistas murcianos han tenido gran relevancia. Para empezar, el torreagüereño Antonio Prior, que sería el primero en competir con la selección española en el Tour de Francia, en los años 30 del siglo pasado; continuador de éxitos ciclistas es Juan Carlos Guillamón, que fue campeón nacional; y, cómo no, nuestro campeonísimo Alejandro Valverde, natural de Las Lumbreras, dándonos enormes alegrías. En atletismo, el marchador Miguel Ángel López, de Llano de Brujas, ha cosechado una gran carrera deportiva, colgándose en el cuello varias medallas internacionales. Y qué decir del gran tenista de El Palmar, el enorme Carlos Alcaraz, con grandes triunfos en torneos internacionales como Roland Garros. Además, el motociclismo municipal está consiguiendo grandes éxitos mundiales, con el ñorense Fermín Aldeguer, o Máximo Martínez Quiles ‘Quiler’, originario de Guadalupe de Maciascoque.

Para finalizar, la doctrina política, que es la que afecta directamente al ciudadano, ha dado grandes nombres de políticos procedentes de pedanías, como Luis Federico Guirao, Antonio Gálvez Arce o Pepa Pardo, representantes en las Cortes Nacionales. Otras mujeres, como Teresa Lorca Soler, que sería una de las primeras concejales tras la dictadura en el Ayuntamiento de Murcia, además de María Dolores Pagán, segunda mujer que ejerció como presidenta de la Región de Murcia, ambas de Torreagüera. De estos lugares que rodean a la capital del valle del Segura han surgido regidores de la misma, como Miguel Caballero a mediados del siglo pasado, o nuestros contemporáneos José Ballesta, José Antonio Serrano o la primera alcaldesa de la historia de Murcia ciudad, Rebeca Pérez, oriunda de El Esparragal. Cabe apuntar que alcalde de la ciudad de Granada a finales del siglo XX sería Antonio Jara, nacido en Alquerías. Es de justicia recordar a dos mujeres huertanas: Encarnación Gálvez, hija de Antonete, que, en prensa del siglo XIX, ya reivindicaba los derechos de las mujeres, y ‘La Lola’, de El Puntal, gran activista en el siglo XX contra el fascismo.

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