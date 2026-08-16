"Hay derivaciones de preadolescentes por autolesiones": así funciona la asesoría psicosocial gratis en Murcia

Más de 150 jóvenes que estudian o trabajan en el municipio de Murcia se han beneficiado en lo que va de año de las sesiones gratis que ofrece la asesoría psicosocial de Informajoven.

Aunque la labor de este servicio va un paso más allá, pues a las sesiones individuales se suman charlas y talleres en espacios como institutos, centros de menores, de protección de menores y de personas con discapacidad.

"Vamos donde nos soliciten", indicó a este diario Bea García, una de las dos psicólogas generales sanitarias que trabajan en este recurso que el Ayuntamiento de Murcia ofrece sin coste alguno y de forma anónima y confidencial a menores desde los 12 hasta los 35 años.

Las sesiones se desarrollan en los tres espacios jóvenes del municipio, ubicados en Santa María de Gracia, Puente Tocinos y El Palmar. Por las mañanas hay atención de 9 a 14 horas y, por las tardes, de lunes a jueves, de 16 a 20 horas.

Aumento de usuarios

Entre septiembre y diciembre de 2025, este servicio atendió a 110 jóvenes, mientras que durante el primer semestre de 2026 la cifra ascendió a 159 usuarios, lo que, para el Ayuntamiento, "evidencia un importante incremento en la demanda del servicio" y "refleja una creciente confianza por parte de la población joven en este recurso municipal".

La mayor parte de las personas atendidas fueron adolescentes y jóvenes menores de 25 años, y las mujeres representan unos dos tercios del total de usuarios.

Entre las principales consultas destacan los conflictos en las relaciones familiares, la ansiedad, las dificultades relacionadas con la gestión emocional, los problemas en las relaciones sociales, la depresión, las dificultades académicas, la autoestima y la imagen corporal, así como situaciones de duelo, bullying y otras problemáticas relacionales.

Prevención

Además de la atención psicológica individualizada, la asesoría psicosocial impartió a lo largo del curso 2025-2026 20 talleres, charlas y acciones formativas que alcanzaron a un total de 1.025 personas entre jóvenes, familias, alumnado, mediadores escolares y profesionales.

Estas actuaciones se desarrollaron en centros educativos, espacios juveniles y entidades sociales del municipio, y se abordan cuestiones relacionadas con la salud mental, la educación emocional, las relaciones saludables, la prevención de conductas de riesgo y la promoción del bienestar emocional.

Y la Concejalía de Talento Joven ampliará el próximo curso la oferta de talleres con nuevas temáticas, entre las que figuran la gestión del estrés académico, el uso responsable de la tecnología y la prevención de conductas de abuso en entornos digitales.

"Queremos anticiparnos a las necesidades emergentes de nuestros jóvenes y proporcionarles herramientas prácticas para desenvolverse en una sociedad cada vez más exigente y digitalizada. La prevención, la información y el acompañamiento son claves para promover el bienestar emocional", resaltó la concejala de Juventud, Sofía López-Briones.

Entrevista

Bea García es una de las psicólogas que trabaja en la asesoría psicosocial, servicio al que se unió en 2023.

¿En qué consiste la atención que ofrecéis en la asesoría?

No es una terapia en sí, sino que es más bien una primera acogida, un acompañamiento. A lo mejor quien pueda leer estas palabras piense: "Mira, terapia gratis". Y no es así. Lo que intentamos ofrecer es un espacio seguro, sin juicio, donde cada joven puede expresar cómo se siente. Nuestro trabajo no está encaminado a decirle lo que tiene que hacer, sino a ayudarle a comprender lo que le ocurre, descubrir sus propios recursos personales y acompañarle para que encuentre la mejor forma de afrontar sus dificultades. Y, cuando se detecta que hay una dificultad concreta, se deriva a un recurso especializado.

¿En qué casos es necesario derivar a un joven a un recurso especializado?

Cuando alguna demanda requiere una atención continua o una valoración de un psicólogo clínico, por ejemplo, porque ya ves que hay sintomatología clínica, como pueden ser autolesiones o ideas suicidas. Es muy frecuente: hay bastante derivación, sobre todo, en el ámbito de la preadolescencia. Justo con el cambio a educación secundaria puede haber este tipo de problemáticas. La mayoría de veces desde los centros lo llevan muy controlado, tienen unos protocolos con los que directamente derivan a salud mental, por lo que solo acompañamos para que sigan los pasos correctos.

¿Cómo conocen y acceden los jóvenes de Murcia a este recurso municipal?

Vienen desde diferentes fuentes. La principal, sobre todo, es por algún amigo o amiga que ya haya asistido a la asesoría. El boca a boca es lo que más está funcionando. También nos coordinamos mucho con los orientadores de los centros educativos. Además, familiares, profesores y otros servicios municipales, como son los servicios sociales, nos derivan a jóvenes. Pero la mayoría vienen por iniciativa propia, sobre todo porque es un servicio gratuito y muchos jóvenes tienen dificultad para acceder a ese tipo de atenciones. A algunos les pregunto: "Oye, ¿cómo te has enterado?", y me dicen: "Pues mira, estaba buscando en Google y me habéis aparecido vosotros".

¿Cómo decidís qué nuevas temáticas abordar en las charlas que ofrecéis?

Han sido los propios centros de secundaria los que han demandado las nuevas temáticas de cara al próximo curso. En concreto, fue un centro de educación secundaria de El Palmar nos pidió un taller en concreto por el tema del estrés académico para los alumnos y alumnas de bachillerato. Casi todas las temáticas de los talleres van en relación a las demandas que recibimos, tanto en la atención individual como por parte de los centros y entidades con las que trabajamos.

¿Qué problemáticas relacionadas con el mundo digital detectáis entre los jóvenes?

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Lo que se percibe es que estamos superconectados con las nuevas tecnologías, pero nos vamos desconectando de nosotros mismos. El mayor problema que se ve es la comparativa en redes sociales. En las personalidades que todavía se están forjando, la comparación es fundamental para formar la identidad del joven, y ahí se ven muy dañados a nivel de autoestima.