La recogida de podas agrícolas en Murcia se multiplica por siete y alcanza 147 toneladas

El servicio municipal de recogida de podas agrícolas para pequeños agricultores ha alcanzado las 147 toneladas de residuos vegetales recogidos durante los seis primeros meses de 2026. Un total de 525 vecinos han utilizado este recurso para depositar los restos procedentes de la poda y el mantenimiento de sus huertos y parcelas agrícolas.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Huerta, busca ofrecer una alternativa a la quema de restos vegetales y favorecer una gestión más sostenible de estos residuos, contribuyendo a reducir las emisiones contaminantes y a proteger la Huerta de Murcia.

El servicio funciona mediante un contenedor itinerante que recorre las pedanías de lunes a viernes durante el horario de mañana, facilitando a los pequeños agricultores el depósito de los restos de poda.

Un servicio que multiplica por siete las toneladas recogidas

Los datos reflejan el crecimiento de este recurso municipal desde su puesta en marcha. En 2021 se recogieron 19 toneladas de restos de poda y participaron 108 vecinos, mientras que en el primer semestre de 2026 ya se han alcanzado las 147 toneladas y 525 usuarios.

Esto supone que la cantidad de residuos recogidos se ha multiplicado por más de siete respecto a 2021, mientras que el número de vecinos participantes se ha multiplicado por casi cinco.

El concejal de Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha declarado que el aumento de la participación "demuestra la utilidad de este servicio de contenedor de recogida que se acerca a las pedanías cada día" y el compromiso de los pequeños agricultores con la gestión sostenible de los residuos agrícolas.

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Una vez recogidos, los restos vegetales son trasladados a una planta de compostaje para su tratamiento y valorización.