Aparcar cerca de casa costará cuarenta euros al año en Vistalegre y El Infante

Encontrar aparcamiento cerca de casa dejará de ser, al menos para los vecinos de Vistalegre y del Infante Juan Manuel, una carrera diaria contra el reloj. A partir del próximo 1 de septiembre, las calles residenciales e interiores de ambos barrios contarán con plazas reservadas para residentes, una medida que muchos vecinos han reclamado durante bastante tiempo y que, tras la solicitud de la Junta Municipal, llegará con el fin del verano y será un consuelo posvacacional para quienes cada día se enfrentan a la dificultad de encontrar un hueco donde dejar el coche.

El Ayuntamiento ya ha comenzado a informar a los vecinos sobre la entrada en funcionamiento del nuevo sistema mediante circulares repartidas por el vecindario, en las que se explica el funcionamiento del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) -anteriormente conocido como Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA)- y los pasos para solicitar la tarjeta de residente. De esta forma, quienes estén interesados podrán comenzar a realizar los trámites antes de que las nuevas plazas entren en funcionamiento el próximo mes de septiembre.

Una tarjeta de 40 euros al año

Uno de los principales aspectos que el Ayuntamiento está trasladando a los vecinos es el coste de la tarjeta de residente. Quienes quieran hacer uso de las plazas reservadas deberán solicitarla y abonar 40 euros al año, una cantidad que permitirá estacionar en las plazas destinadas a residentes sin límite de tiempo ni coste adicional.

Para lo que queda de 2026, la tarjeta tendrá un coste proporcional de 14,60 euros mediante un único pago, antes de pasar a los 40 euros anuales establecidos para el servicio.

La información ya ha comenzado a llegar a los hogares de ambos barrios con el objetivo de que los vecinos conozcan con antelación las condiciones del nuevo servicio que busca, en definitiva, ordenar el uso del espacio disponible y asignar a cada plaza un perfil de usuario, con la previsión de reducir el tráfico de vehículos que circulan por estos barrios en busca de estacionamiento y, a su vez, mejorar el día a día de los residentes y aumentar la calidad de vida del tejido vecinal.

Plazas naranjas y verdes

El servicio distinguirá las plazas según el destinatario. Las señalizadas en naranja estarán reservadas a los residentes, mientras que las verdes se destinarán principalmente a quienes trabajan o acuden a diario a los centros educativos de estos barrios. A su vez, el Ayuntamiento incide y recuerda las más de 1.500 plazas disponibles en aparcamientos disuasorios del entorno, como los de Abenarabi, Hacienda, Fuenteblanca o Atocha.

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Esta medida contribuirá a mejorar la calidad de vida de los vecinos y habituales de la zona por motivos laborales y académicos, que no verán afectado su tiempo -y niveles de estrés- ante la imposibilidad de aparcar cerca de casa, lugar de trabajo o estudio debido a los vehículos procedentes de otras zonas de la ciudad que encuentran en estos céntricos barrios una oportunidad para estacionar su coche durante todo el día.