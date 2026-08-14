Dos sillas, dos garrafas y un mensaje desesperado: el “vado casero” que sorprende en un barrio de Murcia

Un vecino del barrio del Espíritu Santo, en la pedanía murciana de Espinardo, ha ideado un peculiar sistema para intentar mantener despejada la salida de su garaje: dos sillas atadas con garrafas colocadas frente a la puerta con sendos avisos escritos directamente sobre los respaldos.

“Por favor no aparcar. No puedo salir”, puede leerse en la parte trasera de una de las sillas. La otra completa el mensaje con un educado “Muchas gracias. Salida de coches”. Para que el improvisado "vado" resulte todavía más visible, sobre las sillas aparecen además dos grandes garrafas de agua y varios elementos que mantienen unido el conjunto.

La escena resulta especialmente curiosa porque, justo encima de la persiana del garaje, ya existe una señal hecha a mano, que imita a la de los vados oficiales y que advierte de la salida de vehículos. Sin embargo, parece que su propietario ha preferido reforzar el aviso con un método bastante más difícil de pasar por alto.

Frente al clásico cono o el folio en el que pone “no aparcar”, este vecino ha optado directamente por convertir dos sillas viejas en guardianas de su cochera.

Una solución llamativa y eficaz a simple vista, aunque conviene recordar que esta no es la forma legal de reservar ese espacio de la vía pública, que debe realizarse mediante la correspondiente autorización y señalización municipal.