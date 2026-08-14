Nuevos paseos peatonales conectarán viviendas y servicios en las pedanías de Murcia

Los vecinos de las pedanías de Murcia podrán pasear por nuevos itinerarios peatonales seguros y accesibles a partir de septiembre. El Ayuntamiento pondrá en marcha una estrategia para completar los recorridos a pie en distintos puntos y conectar así viviendas, servicios y equipamientos allí donde actualmente existen interrupciones o tramos sin acera.

En un primer momento, la iniciativa contempla cuatro actuaciones cuyos proyectos están ya en redacción. El objetivo es que las nuevas aceras mejoren el día a día de los vecinos y refuercen la seguridad y accesibilidad en las calles. La estrategia ha sido impulsada por la Concejalía de Fomento en colaboración con las Juntas Municipales, un actor imprescindible, pues su conocimiento del territorio es fundamental para identificar las necesidades de cada pedanía y trasladar al Ayuntamiento las demandas de los vecinos.

Cobatillas será el punto de partida

La primera actuación se desarrollará en la Avenida de Alicante, a su paso por Cobatillas, donde el Ayuntamiento construirá una nueva acera de cerca de 300 metros lineales y una superficie superior a los 600 metros cuadrados, habilitando un nuevo itinerario peatonal continuo y seguro en uno de los principales accesos a la pedanía.

Estos trabajos supondrán una inversión cercana a los 135.000 euros y se prevé que comiencen después del verano.

Además de la construcción de la nueva acera, el proyecto contempla la adecuación de los servicios afectados, la mejora de la señalización y el acondicionamiento del entorno.

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El concejal de Fomento, José Francisco Muñoz, ha visitado junto al presidente de la Junta Municipal la zona y ha afirmado que "las pedanías deben estar cada vez más conectadas y ser más accesibles", asegurando que la mejora de las pedanías es "una prioridad del Gobierno municipal".