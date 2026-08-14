El barrio "olvidado de la mano de Dios"

Los vecinos del barrio del Espíritu Santo de Espinardo reclaman más labores de limpieza para su barrio, ya que el Ayuntamiento de Murcia "limpia muy poco normalmente y de forma muy rápida". Por ello, reivindican que "vengan a limpiar tres veces por semana en lugar de una". Las quejas vecinales se producen tras una actuación de limpieza integral en el barrio presentado por el Consistorio esta mañana en la plaza de la Constitución.

Sin embargo, los residentes dudan de la eficacia del refuerzo de limpieza y critican que las labores realizadas por el Ejecutivo local este viernes son en realidad "un lavado de cara, pero no han limpiado nada". El dispositivo de limpieza extraordinaria municipal ha coincidido con la puesta en marcha el pasado lunes del plan especial de limpieza en verano, que según afirmó el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, "llega a las zonas más sensibles socialmente como este barrio".

Además de la limpieza viaria, el plan de limpieza integral de esta zona cuenta con una campaña de concienciación ciudadana para "informar a los vecinos de medidas y recomendaciones para cuidar los espacios", señaló la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, que añadió que "para cuidar la limpieza del barrio también es necesaria la concienciación ciudadana". Asimismo, el Consistorio destacó que "las labores de limpieza viaria en el Espíritu Santo se realizan de forma habitual y semanal como en el resto de barrios del municipio".

"Aquí nadie se mete con los barrenderos"

Esta versión dista de la realidad que cuentan vecinos como Juan Antonio Garrido, conserje del pabellón multiusos de Espinardo, que describe que las calles de su lugar de trabajo "están llenas de basura y el Ayuntamiento no quiere saber nada de ellas y eso da muy mala imagen del barrio cuando vienen a jugar equipos de otras zonas aquí y ven cómo está esto". Aunque también reconoce que "hace falta más concienciación entre los habitantes del barrio".

Asimismo, propone que si a los integrantes del servicio de limpieza les da miedo entrar en el barrio, "una solución sería que los propios gitanos del barrio integrasen la plantilla para limpiar la zona". Otro de los residentes, Mora, apoya esta medida y reclama que "el barrio está olvidado de la mano de Dios por el Ayuntamiento", y añade que "aquí vienen uno o dos días a limpiar cuando la suciedad se acumula en la calle".

En la misma línea, desmiente que en su barrio se produzcan problemas con el personal de limpieza municipal. "Por aquí nadie se mete con los basureros ni barrenderos, hay buena convivencia entre gitanos y payos, no hay abusos". Por último, reivindica que el Espíritu Santo "es un barrio muy tranquilo que tiene muy mala fama".

"Esta es la plaza más guarra de Espinardo"

Otro de los vecinos de la zona, Joaquín Vicente Giménez, que reside en la plaza de la Constitución, lugar en el que se anunció este viernes que se habían realizado labores de limpieza extraordinaria en el barrio. Destaca lo mismo que otros habitantes que es necesario "más limpieza de manera regular", además de actuaciones en los árboles y jardines de la plaza. "Las palmeras hay que podarlas porque se acumulan moscas y mosquitos".

Israel Sánchez

En este sentido, reclama también mejoras en el mobiliario urbano y otros elementos que integran esta plaza. "Los escalones de la iglesia están rotos y la fuente no tiene agua desde que la pusieron". La parte de abajo del surtidor señala que "está lleno de suciedad", siendo este un lugar de juego de los niños. La plaza, además cuenta con mesas y sillas de hormigón, los cuales según cuentan otros vecinos de la zona "están en mal estado siendo otro peligro más, que se suma a cristales por los suelos o la suciedad".

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Por todo ello, Giménez concluye que, en su opinión, "la plaza de la Constitución del barrio del Espíritu Santo es la más guarra de Espinardo".