Murcia refuerza el seguimiento a los usuarios de Teleasistencia ante el calor y la soledad

El calor del verano no solo se mide en grados. Para las personas mayores que viven solas, una ola de altas temperaturas puede convertirse también en un factor de riesgo y aislamiento. Por eso, el Ayuntamiento de Murcia ha reforzado durante estos meses el seguimiento a los usuarios del Servicio Municipal de Teleasistencia, con especial atención a quienes presentan una mayor vulnerabilidad.

El protocolo especial, activo hasta el 30 de septiembre, presta atención prioritaria a 1.137 personas de las 3.602 que utilizan actualmente el servicio municipal. Se trata de usuarios que presentan factores de riesgo relacionados con la edad, la dependencia, el aislamiento o enfermedades crónicas.

Una madurez acompañada

Isabel Remedios Tortosa, una vecina del barrio de La Paz de 77 años, utiliza el servicio desde 2022. En su día a día, participa en talleres de lectura y poesía, practica meditación y sale a caminar a diario. También mantiene una relación estrecha con sus seis hijos, que colaboran en su cuidado y le ayudan con las tareas domésticas.

La concejala de Bienestar Social, Pilar Torres, ha visitado a Isabel para conocer el funcionamiento del protocolo estival. "La Teleasistencia no solo responde cuando se produce una emergencia, sino que actúa de forma preventiva para acompañar a las personas mayores, detectar posibles situaciones de riesgo y ofrecerles la tranquilidad de saber que siempre hay un equipo pendiente de ellas", ha señalado.

Dispositivo especial de cuidados

El dispositivo contempla llamadas preventivas, visitas domiciliarias y el envío de recomendaciones para protegerse del calor mediante mensajes de voz, llamadas telefónicas y folletos informativos.

Además, desde la central de Teleasistencia se siguen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para informar a los usuarios cuando se esperan episodios de temperaturas extremas.

El servicio cuenta actualmente con 1.665 dispositivos de seguridad y teleasistencia, entre detectores de humo, fuego, gas, monóxido de carbono y caídas, así como sistemas de teleasistencia móvil que permiten mantener la protección fuera del domicilio.

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En concreto, hay instalados 917 dispositivos de fuego y humo; 262 de gas; 143 frente a caídas; 108 de presencia y 21 de monóxido de carbono. A ellos se suman 127 sistemas de teleasistencia móvil y 50 aplicaciones de teleasistencia.