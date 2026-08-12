La verbena de la Feria se muda a la plaza de la Cruz Roja

La verbena de la Feria de Septiembre de Murcia, que este año se celebrará este año el 10 de septiembre a partir de las 21:30 horas en un nuevo escenario: la plaza de la Cruz Roja.

El evento estará amenizado por el espectáculo ‘Siempre Disco’, que reúne éxitos de las décadas de los 70, 80, 90 y los primeros años 2000. Y, además, de la propuesta musical, el recinto contará con barra y una zona de food trucks.

Aunque la principal novedad de la Feria en materia musical será ‘Sácame a bailar’, que se celebrará los días 8 y 9 de septiembre en la plaza de la Paja, con dos actuaciones diferentes a las 19 horas.

El 8 de septiembre, el dúo Javier y Selin ofrecerá un repertorio compuesto por pasodobles, canciones de baile y grandes éxitos de artistas como Karina, Julio Iglesias o el Dúo Dinámico.

Al día siguiente, será el turno del grupo Amaranto, que protagonizará una velada dedicada a los boleros y otros ritmos clásicos.

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Además de esto, la plaza de la Paja acogerá espectáculos infantiles los días 10 y 11 de septiembre a las 19 horas, así como conciertos de varias agrupaciones musicales del municipio los días 5, 6 y 13 de septiembre a las 20 horas.