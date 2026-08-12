Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE AlmeríaTiempo martesColombianos MurciaConductor menor MurciaCine bajo las estrellasGafas eclipse
instagramlinkedin

Festejos

La verbena de la Feria se muda a la plaza de la Cruz Roja

La plaza de la Paja acogerá la propuesta 'Sácame a bailar' y acogerá también actividades infantiles

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Judit López Picazo

Judit López Picazo

La verbena de la Feria de Septiembre de Murcia, que este año se celebrará este año el 10 de septiembre a partir de las 21:30 horas en un nuevo escenario: la plaza de la Cruz Roja.

El evento estará amenizado por el espectáculo ‘Siempre Disco’, que reúne éxitos de las décadas de los 70, 80, 90 y los primeros años 2000. Y, además, de la propuesta musical, el recinto contará con barra y una zona de food trucks.

Aunque la principal novedad de la Feria en materia musical será ‘Sácame a bailar’, que se celebrará los días 8 y 9 de septiembre en la plaza de la Paja, con dos actuaciones diferentes a las 19 horas.

El 8 de septiembre, el dúo Javier y Selin ofrecerá un repertorio compuesto por pasodobles, canciones de baile y grandes éxitos de artistas como Karina, Julio Iglesias o el Dúo Dinámico.

Al día siguiente, será el turno del grupo Amaranto, que protagonizará una velada dedicada a los boleros y otros ritmos clásicos.

Noticias relacionadas

Además de esto, la plaza de la Paja acogerá espectáculos infantiles los días 10 y 11 de septiembre a las 19 horas, así como conciertos de varias agrupaciones musicales del municipio los días 5, 6 y 13 de septiembre a las 20 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asesina a su mujer en su taller de zapatería de un centro comercial de Murcia y logra huir
  2. La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en el Altiplano: Lunes pasado por agua en casi toda la Región de Murcia
  3. Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia
  4. Aviso amarillo por lluvias y tormentas para mañana domingo en casi toda la Región
  5. La hermana de la mujer asesinada en un centro comercial de Murcia: 'Era una persona maravillosa y conocer a ese psicópata fue su perdición
  6. Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
  7. Mueren un hombre y una mujer al estrellarse con el coche contra un murete de piedra y azulejos en Murcia
  8. Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto

La verbena de la Feria se muda a la plaza de la Cruz Roja

Riego inteligente en más de 150 parques y jardines de Murcia

Riego inteligente en más de 150 parques y jardines de Murcia

Los accesos a la Fuensanta y a El Valle para ver el eclipse en Murcia se cerrarán cuando se supere el aforo de los estacionamientos

Los accesos a la Fuensanta y a El Valle para ver el eclipse en Murcia se cerrarán cuando se supere el aforo de los estacionamientos

El polideportivo de El Palmar renueva el campo de fútbol y las pistas de pádel

El polideportivo de El Palmar renueva el campo de fútbol y las pistas de pádel

Barriomar renueva un tramo de acera en la vía principal, "pero queda mucho por hacer"

Barriomar renueva un tramo de acera en la vía principal, "pero queda mucho por hacer"

En el cajón proyectos en cinco pedanías de Murcia

En el cajón proyectos en cinco pedanías de Murcia

La residencia universitaria de Centrofama toma forma: conoce la fecha de apertura

La residencia universitaria de Centrofama toma forma: conoce la fecha de apertura

El Carmen se despide del gran mural de la diosa griega Hestia para combatir el calor

El Carmen se despide del gran mural de la diosa griega Hestia para combatir el calor
Tracking Pixel Contents