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Mantenimiento

Riego inteligente en más de 150 parques y jardines de Murcia

Los puntos de agua se controlan en remoto a través de una plataforma digital

Implantación del sistema de riego inteligente en Teniente Flomesta, a la altura del puente Miguel Caballero.

Implantación del sistema de riego inteligente en Teniente Flomesta, a la altura del puente Miguel Caballero. / A.M.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Más 150 parques y jardines de Murcia estrenan un sistema de riego inteligente que permite optimizar el uso del agua y detectar incidencias en tiempo real.

Además, todos los puntos de riego quedan agrupados en una misma plataforma digital desde la que se puede controlar de forma remota su encendido y apagado, así consultar varios parámetros para conocer la calidad del agua, lo que permite automatizar varias de las labores propias del mantenimiento de estos puntos y, por ende, optimizar también los recursos municipales.

"Este proyecto nos permite disponer de información en tiempo real sobre el estado de nuestras zonas verdes y tomar decisiones más rápidas y precisas, mejorando el servicio que prestamos a los ciudadanos", destacó el edil del área, José Guillén, supervisó este miércoles la instalación del nuevo sistema en Teniente Flomesta, a la altura del puente Miguel Caballero.

En total, se han instalado unos 50.000 puntos de difusión de riego dotados de tecnología capaz de adaptar el agua a las necesidades de cada espacio.

El sistema incorpora sensores de humedad, temperatura y condiciones ambientales, así como caudalímetros, electroválvulas y dispositivos de comunicación, todos ellos conectados a la plataforma centralizada de gestión que, a su vez, está vinculada al ecosistema digital municipal MiMurcia y alineada con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID).

Así, se podrán analizar datos de forma continua, detectar incidencias de manera más rápida y mejorar la planificación de las tareas de mantenimiento.

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La implantación de esta tecnología ha supuesto una inversión de cerca de 570.000 euros, financiados con fondos europeos a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia, en el que Ayuntamiento de Murcia obtuvo la mejor valoración de España, con una puntuación de 94,9 sobre 100, lo que permitió captar una subvención directa de 5,14 millones de euros para impulsar distintas iniciativas de innovación y digitalización.

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