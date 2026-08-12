La residencia universitaria de Centrofama toma forma: conoce la fecha de apertura

La estructura de la futura residencia universitaria de Centrofama ya ocupa el solar que dejó la antigua guardería de La Fama y estará operativa de cara al curso escolar 2027/2028, según informaron a La Opinión fuentes de la promotora, Grupo Moraval.

El esqueleto de la residencia ya está prácticamente concluido, a excepción de las paredes de la parte frontal del edificio, y una grúa transporta los materiales con los que ya se construyen los espacios interiores.

La fecha de apertura de la residencia será el 27 de septiembre del próximo año, y "en breves" abrirán los plazos para reservar una de las 260 plazas que ofrecerá el inmueble, detallaron desde la inmobiliaria a cargo de proyecto, que también cuenta con residencias para estudiantes en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao, San Sebastián y Pamplona, entre otras ciudades españolas.

La residencia tendrá habitaciones con cocina independiente y, además, estará dotada de zonas comunes como un gimnasio, biblioteca, una sala de estudio, otra de coworking y un espacio multimedia, con una inversión cercana a los 15 millones de euros.

Treinta ofertas por cada plaza

Murcia es una de las ciudades españolas con mayor déficit de alojamientos en el mercado estatal de residencias universitarias. En 2024, la proporción en Murcia era de entre 21 y 28 estudiantes por cada plaza disponible, según el estudio que realizó la promotora durante la fase embrionaria del proyecto.

Y fue precisamente el déficit de plazas lo que motivó al Grupo Moraval para elegir Murcia como escenario para ampliar su red de residencias, que supera las 8.000 camas en las instalaciones que poseen en 11 ciudades españolas.

En un principio, la residencia en Centrofama tenía previsto abrir sus puertas para el curso 2024-2025, pero el proyecto chocó con la normativa urbanística municipal. En concreto, el retraso se debió a una discrepancia de los usos contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pues el Ayuntamiento solo contemplaba el uso del terreno para una guardería, mientras que los promotores lo abrían a usos educativos.

Ante esta situación, el entonces concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, Andrés Guerrero, del PSOE, reconoció había dudas sobre el uso del suelo y abogó por un plan especial para solucionar el dilema.

Tras concluir los trámites administrativos, la maquinaria de obras llegó a finales del año pasado a la parcela, de una superficie de unos 5.000 metros cuadrados, que permanecía en desuso desde que en 2011 cerró sus puertas la antigua guardería de La Fama, a excepción de okupaciones esporádicas.

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Ahora, después de más de dos décadas de abandono, los estudiantes universitarios de Murcia volverán a dar vida al solar que un día acogió a los alumnos más pequeños en su primera etapa educativa.