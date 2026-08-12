Infraestructuras
El polideportivo de El Palmar renueva el campo de fútbol y las pistas de pádel
La actuación cuenta con un presupuesto de casi 141.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses
El polideportivo El Palmar II, instalaciones que emplean casi mil usuarios, renueva el campo de fútbol siete y las cuatro pistas de pádel con una inyección que roza los 141.000 euros.
Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de tres meses y desde el Consistorio resaltan que "responden al compromiso de seguir mejorando la red de instalaciones deportivas municipales, especialmente en las pedanías, donde estos espacios constituyen un punto de encuentro para la práctica deportiva de clubes, centros educativos y vecinos".
En el caso de estas instalaciones deportivas de El Palmar, acogen a un total de 946 usuarios entre los clubes Estrella Grana El Palmar CF y Red El Palmar, el alumnado del IES Marqués de los Vélez, la AD Raquet Sport Murcia y los vecinos que utilizan estas instalaciones mediante alquileres deportivos.
"Esta actuación permitirá que los usuarios dispongan de unas instalaciones renovadas, con superficies deportivas de última generación que ofrecerán mayor seguridad, rendimiento y durabilidad. Seguimos invirtiendo en el mantenimiento y la modernización de nuestros espacios deportivos para garantizar que Murcia continúe contando con instalaciones de calidad en todos los barrios y pedanías", resaltó el edil de Deportes, Miguel Ángel Noguera, este miércoles durante el inicio de los trabajos que, según los plazos previstos, habrán concluido antes de que finalice el año.
Las obras contemplan la sustitución integral del césped artificial del campo de fútbol 7, la instalación de una nueva base técnica drenante, la mejora del sistema de riego y la colocación de un nuevo césped de última generación con relleno de corcho.
Asimismo, se está procediendo a la renovación completa de las cuatro pistas de pádel mediante la instalación de un pavimento homologado por la Federación Española de Pádel, adaptado a los estándares actuales de calidad y seguridad.
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