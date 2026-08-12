En el cajón proyectos en cinco pedanías de Murcia

El PSOE denuncia que permanecen en algún cajón de la administración local proyectos anunciados hace ya nueve meses en cinco pedanías de Murcia. Aunque el PP defiende que ya han iniciado los trámites administrativos para llevar a la práctica las obras públicas prometidas.

Entre las actuaciones pendientes citadas por el PSOE, se encuentran la construcción de un nuevo centro municipal en Los Dolores, la remodelación de los centros municipales de Barqueros, Nonduermas y La Alberca y la reforma integral de la plaza de la Iglesia de Santa Cruz.

"No estamos ante un retraso puntual. Son varios proyectos que el PP presentó como inminentes y de los que ahora no ofrece información, fechas ni explicaciones a los vecinos y vecinas", expuso la concejala del PSOE, Carmen Fructuoso, quien realizó la denuncia desde la parcela de Los Dolores donde el Partido Popular anunció la construcción del nuevo centro municipal, terreno que continúa vacío.

Trece millones sin calendario

En este contexto, la concejala del PSOE recordó que en noviembre de 2025 el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, presentó un paquete de inversiones de 13 millones de euros para desarrollar grandes proyectos en pedanías, pero no llegó acompañado de un calendario de ejecución y las actuaciones contempladas continúan sin materializarse.

Por todo ello, Fructuoso exigió al PP que informe del estado de cada actuación, detalle los trámites realizados desde su anuncio y concrete cuándo comenzarán las licitaciones y las obras.

Además, la edil socialista también mostró sus dudas sobre otros proyectos para pedanías que el PP está anunciando en las últimas Juntas de Gobierno "sin que conste la aprobación de los correspondientes proyectos ni el inicio de su tramitación".

En respuesta, el PP indicó que ya han iniciado las actuaciones administrativas para impulsar los proyectos previstos en Los Dolores, Nonduermas, Barqueros, La Alberca y Santa Cruz, incluidos en el plan anual de contratación de 2026.

Además, ya se ha encargado a Urbamusa la redacción de los proyectos incluidos en el plan extraordinario de inversiones en pedanías dotado con 13 millones. "Decir que no se ha movido ni un solo papel es una mentira fácilmente demostrable", señaló el edil de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

Por otro lado, la remodelación de la plaza de la Iglesia de Santa Cruz forma parte del plan de pedanías 2026-2027, cuya financiación fue formalmente aceptada por la Junta de Gobierno local.

Por último, el PP recordó que el nuevo centro municipal de Los Dolores salió a licitación pública el 4 de diciembre de 2020, apenas tres meses antes de que el PSOE accediera al Gobierno municipal mediante una moción de censura.

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"Cuando el PSOE llegó al Gobierno no recibió una promesa ni una declaración de intenciones. Recibió una obra licitada, contratada y preparada para ejecutarse. Sin embargo, después de 27 meses de gobierno apenas habían ejecutado el 0,1 por ciento", explicó Fernández.