Beniaján, a la espera de desbroces para prevenir incendios forestales

Un solar municipal ubicado en el Monte Miravete, en la pedanía murciana de Beniaján, está a la espera de que le llegue su turno en la campaña de limpieza, desbroce y acondicionamiento de solares municipales, que este año supera los 366.000 metros cuadrados de actuación, un 68 por ciento más que el año anterior.

El PSOE pide actuaciones inmediatas en El Bojar, en Beniaján, por "el peligro que supone la falta de limpieza y mantenimiento de solares durante el verano, especialmente cuando se encuentran próximos a viviendas, centros educativos y zonas forestales".

En concreto, el edil socialista Andrés Guerrero visitó un solar municipal situado en la zona del Miravete, frente a la Fuente del Cura, desde el que alertó que, "si el fuego se extendiera por esta zona, podría ser necesario desalojar a más de 2.000 personas".

En respuesta, el PP resaltó el avance de la campaña de limpieza, desbroce y acondicionamiento de solares municipales, que contempla actuaciones de repaso sobre 231.594 metros cuadrados de parcelas públicas, a las que se suman otros 134.779 metros cuadrados donde se ejecutarán trabajos de limpieza y vallado de solares municipales.

El concejal del área, Antonio Navarro, destacó que "este volumen de actuaciones responde a una planificación rigurosa y coordinada de los trabajos, que permite avanzar de forma progresiva por todo el municipio y ejecutar al ciento por ciento el contrato de limpieza de solares".

La campaña alcanza 30 barrios y pedanías del municipio, con actuaciones en Los Garres, Torreagüera, Cabezo de Torres, El Palmar, La Alberca, Zarandona, Santiago y Zaraiche, Puente Tocinos, Sucina o Beniaján, entre otros puntos.

Noticias relacionadas

"Entre esas pedanías, se encuentra Beniaján, que forma parte desde hace meses de esta planificación y cuenta con actuaciones previstas dentro del calendario de la campaña, que continúa avanzando de forma progresiva por todo el municipio", señaló Navarro.