Barriomar renueva un tramo de acera en la vía principal, "pero queda mucho por hacer"

Barriomar renueva de forma integral un tramo de la acera de la avenida Ciudad de Almería, situado entre Camino Hondo y el Callejón de la Nena. Y, aunque los vecinos de la zona reciben con agrado la noticia, señalan que "queda mucho por hacer", expresaron a La Opinión fuentes de la Asociación de vecinos La Purísima-Barriomar.

La renovación del tramo de acera, financiada a través del plan de pedanías y barrios periféricos 2024-2025, cuenta con una inversión de 39.910 euros y "da respuesta a una demanda prioritaria de la Junta Municipal, al ser una zona muy transitada por los vecinos. Su renovación permitirá mejorar la accesibilidad y la seguridad de quienes la utilizan diariamente", destacó el edil de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, quien visitó la zona junto al presidente de la Junta Municipal La Purísima-Barriomar, Juan José García.

En total, se acondicionarán 340 metros cuadrados de superficie peatonal y 130 metros lineales y se sustituirán también las señales viales afectadas por las obras

Aunque los vecinos de la localidad murciana tienen pendientes otros reclamos en materia de seguridad vial para los peatones. "Llevamos mucho tiempo pidiendo itinerarios accesibles en la vía principal del barrio, la carretera de Alcantarilla y la avenida Ciudad de Almería, y en la otra vía que consideramos principal, el Camino Albadel, más conocido por los vecinos como Camino del Badén", declaró a La Opinión Paco Ramírez, presidente de la Asociación de vecinos La Purísima-Barriomar.

Una carrera de obstáculos

"Está bien que hayan renovado este tramo, pero queda mucho por hacer. La obra se para a la altura de la iglesia, aunque parece ser que hay intención de continuar por parte de la Junta Municipal", señalaron desde la asociación vecinal en referencia a la reciente actuación. Además, los vecinos pidieron que en la renovada acera se plantasen algunos árboles, petición que ha quedado desatendida.

Asimismo, desde la asociación rememoraron el proyecto integral para renovar la carretera de Alcantarilla, anunciado en enero de este año con la previsión de iniciar la primera fase de los trabajos antes de este verano, aunque, por el momento, no hay novedades relativas al proyecto.

La iniciativa, con una inversión superior a los 2 millones de euros, tiene por objetivo revertir las últimas obras de movilidad acometidas y recuperar el anterior ancho de la vía. Estos cambios implicarían eliminar el actual carril bici, decisión que los vecinos rechazaron desde su anuncio y que está pendiente de validación por parte del Ministerio de Transporte, pues la infraestructura viaria se ejecutó con fondos europeos.

"Siempre nos hemos opuesto, mientras que no se habiliten itinerarios alternativos, ya construidos", reiteraron desde la asociación sobre la eliminación del carril bici. "Y otra crítica que hemos remitido al Ayuntamiento es que nos parece increíble que, si se va a hacer un plan integral de mejora, no se tenga en cuenta el tema peatonal, porque las condiciones son muy malas en el barrio", agregaron.

En la calle principal del barrio, "el itinerario no es accesible: no se puede pasar con un carrito de bebé o una silla de ruedas porque continuamente te encuentras obstáculos como farolas y contenedores, a lo que se suma lo deteriorado que está el pavimento en algunas zonas", explicaron.

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De hecho, la asociación vecinal compartió un hilo a través de X en el que realiza un recorrido a lo largo del barrio y se muestran todas las deficiencias en materia de accesibilidad que acumula la Carretera de Alcantarilla.