Los accesos a la Fuensanta y a El Valle para ver el eclipse en Murcia se cerrarán cuando se supere el aforo de los estacionamientos

Ha llegado el gran día. Tras 100 años de espera la Región de Murcia será testigo de un fenómeno tan precioso como terrorífico. Al fin y al cabo, pocas cosas dan más miedo que una realidad en la que los días estén sometidos a la oscuridad.

Toda esa mezcla de emociones lo hacen muy especial y muy esperado. Los cuerpos de seguridad del territorio regional son conocedores del entusiasmo de la población ante este suceso y, por eso, han preparado un dispositivo que se pondrá en marcha desde las 18.00 de la tarde.

Uno de los puntos claves que incluyen dentro de las medidas de seguridad es que los accesos a los puntos preparados para ver el eclipse se cerrarán cuando se complete el aforo de los aparcamientos. Se trata, de forma más específica, el Santuario de la Fuensanta y de El Valle.

Los agentes esperan que estos dos enclaves sean los más visitados del municipio durante este miércoles. Asimismo, el aviso permanecerá activo hasta el restablecimiento de la normalidad circulatoria. No obstante, tal y como pudo saber esta redacción hace varios días, el acceso a los montes permanecerá cortado hasta las 7.00 de la mañana del próximo día 13 de agosto.

La vigilancia será especialmente intensa en la subida a la Fuensanta por Algezares y Santo Miguel, en la explanada. Estarán también pendientes de la Cresta del Gallo, tanto por Los Teatinos como por San José de la Montaña, la explanada y el aparcamiento. No quieren dejar de lado, tampoco, la subida a la urbanización Torreguil y su mirador, así como el entorno del Castillejo de Monteagudo y el Palacio Ibn Mardanis. Espacios también habilitados para la observación del eclipse. En él participarán más de un centenar de agentes.

Cabe recordar que el dispositivo de seguridad preparado por el Ayuntamiento de Murcia comenzará a las 18.00 horas y permanecerá activo hasta el restablecimiento de la normalidad circulatoria.

Además, los agentes han recordado que se deben seguir sus indicaciones, así como planificar los desplazamientos. También han pedido extremar las precauciones y proteger el entorno forestal.

Temor a los incendios

Esta redacción contó que el Gobierno central y regional movilizarían a cerca de 1.500 efectivos con el objetivo de hacer un seguimiento a las aglomeraciones durante el evento. La principal preocupación era el riesgo de incendio que la Aemet situaba entre alto y extremo. Aunque, finalmente, se ha quedado en alto para el Noroeste y el Altiplano y moderado para el resto de la Región de Murcia.

Por todo esto prohibieron el acceso a espacios naturales protegidos como Calblanque o Sierra Espuña. La restricción está vigenete desde las 6.00 de la mañana de este miércoles y se eliminará el jueves a las 7.00 am.

A continuación les dejamos los espacios que permanecerán cerrados durante toda esta jornada.

Imagen de archivo de un eclipse solar / L.O.

Cierres activados por municipios

ALHAMA DE MURCIA – Parque Regional de Sierra Espuña

Cruce de Los Quemaos.

Cruce del Trasvase.

ABARÁN – Sierra del Oro

Desde la Umbría del Cuchillo.

Subida a la Sierra del Oro.

Camino forestal de la solana, salida por Ricote.

Camino forestal de la solana, cruce de subida a Portazgo.

ABARÁN – Parque Regional de Sierra de la Pila

San Joy.

El Boquerón.

Las Poyatas.

Barranco Varcárcel.

Corral de Amante.

Mojón de las 4 Caras a Puerto Frío (permanente).

BLANCA – Sierra de la Navela

Camino forestal del Área Recreativa La Navela.

San Roque.

Estrecho Hurtado.

CALASPARRA

Reserva Natural de Cañaverosa (permanente).

Las Juntas-Santuario Virgen de la Esperanza (permanente).

Acceso Eco 05.

CARAVACA DE LA CRUZ

La Alberquilla (permanente).

El Nevazo (permanente).

La Serrata (permanente).

El Gavilán, dos puntos de cierre (permanentes).

CARTAGENA

Acceso al Monte de las Cenizas (permanente).

CEHEGÍN

El Pocico, MUP 32 (permanente).

Collado de los Ceperos, MUP 32 (permanente).

La Madroñosa, MUP 36 (permanente).

CIEZA

Camino de la Umbría en Sierra de la Atalaya, inicio de bajada (permanente).

Camino de la Umbría en Sierra de la Atalaya, fin de bajada (permanente).

Camino del cruce de la Atalaya a Sierra del Oro (permanente).

Sierra del Oro, subida al collado de Portazgo (permanente).

Camino Sierra del Oro-Malojo hacia Abarán (permanente).

Camino Cuesta de Herada hacia Malojo (permanente).

Camino de subida al MUP 539 La Herrada (permanente).

FORTUNA – Parque Regional de Sierra de la Pila

Camino de subida al Mojón de las 4 Caras por La Garapacha (permanente).

Subida al Pico de La Pila (permanente).

Camino de Puerto Frío al albergue Cabezo Turra (permanente).

Camino Poza Félix (permanente).

Camino del Comisario por el Área Recreativa Fuente La Higuera (permanente).

JUMILLA – Parque Regional de Sierra del Carche

Camino de entrada de La Rosa (permanente).

Camino Umbría del Carche, Barranco El Saltaor (permanente).

Camino Los Calderones (permanente).

Collado Las Colmenas (permanente y siempre cerrado).

Camino de la Yedra (permanente).

Camino Solana de Cristal (permanente y siempre cerrado).

Camino de entrada por La Curiosa (permanente).

Yedra a Raspay (permanente).

Umbría de la Peña (permanente y siempre cerrado).

Fuente de la Sanguijuela (permanente y siempre cerrado).

Cierre Alto del Cantal (permanente).

LORCA

Sierra de Tercia-Chichar (permanente).

Sierra de Tercia-Jurramienta-El Oasis (permanente).

Sierra de Tercia-Imperio (permanente).

Sierra de la Torrecilla-Los Pilones (permanente).

Sierra de la Torrecilla-Vertientes de Peñarrubia (permanente).

Sierra de la Torrecilla-Barranco del Algarrobo (permanente).

MAZARRÓN

El Algarrobo (permanente).

Margajón (permanente).

Las Herrerías 1 (permanente).

Las Herrerías 2 (permanente).

MORATALLA

Umbría de la Sierra de los Álamos.

Subida del Camping de La Puerta a Somogil.

Umbría de la Sierra de los Álamos, después de Casa Cristo.

El Bebedor.

La Tercia Vieja.

MULA

Subida a Eco 15-1 (permanente).

Subida a Eco 15-2 (permanente).

Pocico-abajo (permanente).

Pradillo (permanente).

Peña Rubia y Cañizares-Collado de los Huesos (permanente).

Fuenta Caputa-Charcón abajo (permanente).

Subida Eco 14 (permanente).

Acceso a la cueva Sima de la Higuera (permanente).

Muela de Albudeite (permanente).

MURCIA

Puerta de subida a la Cresta del Gallo.

Vallas provisionales en la subida en dirección prohibida a la Cresta del Gallo desde Teatinos.

Puerta de subida a la Cresta del Gallo por Los Teatinos.

Puerta del Eremitorio por Santo Ángel (La Ventolera).

Vallas provisionales Eremitorio de la Luz-bajada hacia Santo Ángel.

Puerta Naveta del Puerto por el Puerto de la Cadena.

Puerta Naveta del Puerto por el Puerto El Cigarrón.

Altahona por cementerio de Los Herradores.

Altahona por cementerio de Hambre Viva.

Puerta principal de Los Cuadros.

RICOTE, OJÓS Y ULEA

Umbría del Cajal-Mirador de Franco, Ojós (permanente).

Navela-Losilla, Ulea (permanente).

Navela-Casa Forestal de Ulea (permanente).

Tío Roque Norte, Ulea (permanente y siempre cerrado).

Tío Roque Este, Ulea (permanente y siempre cerrado).

Sierra de Ricote-Barranco de Ambroz (permanente y siempre cerrado).

Sierra de Ricote-Collado Losas (permanente; cierre de tramo por nevadas).

Sierra de Ricote-Los Hermanicos (permanente).

Sierra de Ricote-Mahoma (permanente).

Sierra de Ricote-La Bermeja-Zorrera (permanente).

Sierra de Ricote-La Bermeja al Lentiscar (permanente).

Sierra de Ricote-La Almarcha (permanente).

Sierra de Ricote-La Bermeja (permanente).

Sierra de Ricote-Casa Forestal La Solana (permanente).

Sierra de Ricote-Corral de Ramón (permanente).

Sierra de Ricote-Barranco del Pozo (permanente).

Sierra de Ricote-Bancal del Abad (permanente).

Sierra de Ricote-Collado del Moro (permanente).

Sierra de Ricote-Collado Blanco (permanente).

Sierra de Ricote-Collado Amoladeras (permanente).

Sierra de Ricote-Umbría de Blanca (permanente).

TOTANA – Parque Regional de Sierra Espuña

Las Alquerías.

YECLA – Sierra de Salinas / Monte Arabí

Sierra Salinas, límite con Villena.

Monte Arabí, puerta de entrada a las pinturas.

Camino de entrada a la Cueva del Mediodía.

Entrada al aparcamiento de la Casa del Guarda.

Cortes de caminos de la zona sur, en tres puntos.

Corte con cadena.

ZARCILLA

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