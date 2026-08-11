Seguridad
Protección Civil de Murcia recibe recursos para luchar contra los incendios forestales
El servicio recibe raciones de comida, grupos electrógenos para generar electricidad, equipamiento para montar albergues provisionales y un vehículo de transporte
Protección Civil de Murcia recibe nuevo material destinado a mejorar la respuesta ante incendios forestales y otras emergencias. El Ayuntamiento destina al servicio raciones de comida de emergencia, grupos electrógenos para generar electricidad, equipamiento para montar albergues provisionales y un vehículo de transporte.
Todos estos recursos ayudan a preparar el servicio y afrontar intervenciones prolongadas. Como resaltó Fulgencio Perona, concejal de Emergencias y Seguridad Ciudadana, durante la entrega del material, "la logística es un elemento clave en la gestión de cualquier emergencia y Murcia está preparada. Disponer de recursos para las primeras horas de una intervención permite mejorar la respuesta".
En cuanto a las raciones de emergencia, están concebidas para proporcionar alimentación inmediata durante las primeras horas de una emergencia, tanto a la población afectada como a los equipos de intervención, hasta que puedan establecerse sistemas estables de avituallamiento.
Además, desde el Ayuntamiento señalan que "su formato sellado garantiza una adecuada conservación y facilita su transporte y distribución en cualquier entorno operativo".
Como complemento a este refuerzo logístico, el servicio de Protección Civil y Emergencias ha incorporado también un vehículo de transporte que permitirá mejorar la movilidad del material operativo destinado a albergues, puestos sanitarios y módulos del puesto de mando avanzado.
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