Las obras de Red Eléctrica en Murcia llegan al río Segura y dejan vía libre entre las rotondas de los Cubos y del Infinito

Las obras que Red Eléctrica desarrolla en Murcia para asegurar el suministro eléctrico del municipio dejan vía libre al tráfico en zonas como la avenida de Murcia, aunque esta semana continúan vigentes -y se establecen nuevos- cortes totales y parciales para el desarrollo de los trabajos.

La iniciativa, que supone una inversión de 55,3 millones de euros, incluye la construcción de una nueva subestación eléctrica, que estará operativa el próximo año y quedará unida a las ya existentes en el sur del municipio a través de una línea de alta tensión que discurrirá soterrada a lo largo de 11,2 kilómetros.

Durante esta semana, está previsto que finalicen los trabajos en la avenida Reino de Murcia, entre las rotondas de los Cubos y del Infinito, donde la restricción total al tráfico rodado tiene ya los días contados.

Asimismo, continúan con los trabajos ya iniciados en la Carretera de Madrid, entre la subestación de Espinardo y la rotonda de la Cerveza, donde permanecerá vigente la restricción total al tráfico rodado. Y también en Juan Carlos I permanece el corte total al tráfico en el tramo entre las rotondas de El Puntal y La Mantis.

Por otro lado, en Ronda Sur, aunque han terminado las obras en la mayor parte de tramos, continúan los trabajos por debajo del puente de Adif, con restricción total al tráfico en horario laboral en la calle de Orilla de la vía.

Además, se iniciarán trabajos en los alrededores del río Segura, por lo que la rotonda Azacay "contará con restricciones totales al tráfico rodado, manteniéndose al menos un carril libre", detalla Red Eléctrica en el avance semanal de los trabajos en ejecución.

Por último, en la avenida Miguel Induráin prosiguen las labores en la rotonda de Homenaje a los Poetas, donde se mantendrán restricciones parciales con un carril libre para el tránsito del tráfico rodado.

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Aunque la previsión es que la nueva subestación eléctrica esté construida y operativa el próximo año, cabe recordar que los trabajos que más afectan al tráfico se concentran en los primeros nueve meses de obras, es decir, hasta noviembre de este 2026.