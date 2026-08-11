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El Carmen se despide del gran mural de la diosa griega Hestia para combatir el calor

La comunidad de vecinos ha optado por retirar la obra de 180 metros porque su fondo negro subía la temperatura en el interior del edificio

El mural de la diosa Hestia, a medio borrar.

El mural de la diosa Hestia, a medio borrar. / Asociación de vecinos La Purísima-Barriomar

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

El barrio murciano de El Carmen se despide del gran mural de la diosa griega Hestia que decoraba uno de los edificios de la localidad en la avenida Ciudad de Almería. Decir adiós al grafiti es decisión de la comunidad de propietarios, que en su día ofreció la fachada a modo de soporte de esta obra de arte, pero el fondo negro de la imagen subía la temperatura en el interior del edificio, por lo que finalmente se ha oprtado por retirarlo.

Retirada del mural de la diosa Hestia en El Carmen.

Retirada del mural de la diosa Hestia en El Carmen. / Asociación de vecinos La Purísima-Barriomar

Los trabajos para retirar el mural iniciaron este martes por la mañana y, al mediodía, ya solo quedaba una tira vertical de la imagen de 180 metros, obra de los artistas Kraser y Nels, que nació como un homenaje a la gastronomía, pues Murcia fue elegida Capital Española de la Gastronomía en 2020.

Y es que, en la mitología griega, Hestia rige la familia, el fuego sagrado y el hogar, aspecto este último que se relacionó con la gastronomía murciana al representar a la diosa junto a alimentos como frutas y verduras.

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Para realizar este grafiti, se empleó un brazo articulado con hasta 25 metros de altura, más de 80 kilos de pinturas plásticas y 150 botes de spray.

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