El tranvibús supera el millón de viajeros y evita 1.120.000 toneladas de CO2 este año

El tranvibús supera millón de viajeros durante los siete primeros meses de este año, con una media aproximada de 160.000 usuarios mensuales que emplean este medio de transporte para sus desplazamientos en el municipio de Murcia.

Estos son los resultados que arroja el balance elaborado por Monbus, empresa concesionaria del servicio. El informe, además, muestra un elevado nivel de cumplimiento de los horarios, pues la puntualidad del servicio se sitúa por encima del 98 por ciento.

El trayecto que realiza el tranvibús conecta la Plaza Circular con el campus de Ciencias de la Salud y el Hospital Virgen de la Arrixaca, ambos en El Palmar, y cuenta con frecuencias cada 15 minutos. La flota habitual está integrada por seis autobuses eléctricos Yutong articulados, de 18 metros de longitud, con capacidad para 116 viajeros y dos espacios reservados a personas de movilidad reducida en silla de ruedas, además de otro vehículo idéntico de reserva.

En conjunto, el tranvibús ofrece 14.848 plazas diarias, lo que "permite atender una demanda creciente y mejorar la capacidad de transporte en uno de los principales corredores de movilidad del municipio", indican desde la empresa concesionaria del servicio.

Desde su puesta en marcha, en diciembre de 2025, los vehículos del Tranvibús recorren más de 30.000 kilómetros mensuales en modo completamente eléctrico, operación que permite reducir, de forma estimada, más de 160.000 kilogramos de CO2 cada mes, a lo que se suma la reducción de la contaminación acústica. Y, durante los siete primeros meses de 2026, el ahorro acumulado supera las 1.120.000 toneladas de CO2.

Además, el crecimiento del servicio también se refleja en el conjunto de la línea 26. Sumando los trayectos de las líneas 26A, 26B y el servicio de tranvibús, el número de viajeros aumentó en más de 500.000 usuarios durante estos primeros siete meses de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

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Para Monbus, "estos resultados consolidan el tranvibús como una alternativa de transporte público con alta capacidad, cero emisiones, elevada puntualidad y una creciente aceptación entre los viajeros y ciudadanía de Murcia".