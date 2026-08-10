Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda MurciaOrganigrama empresarial‘Coche de los muertos’Contaminación CartagenaPiscina municipal Murcia
instagramlinkedin

Movilidad

El tranvibús supera el millón de viajeros y evita 1.120.000 toneladas de CO2 este año

Los seis vehículos eléctricos que proporcionan el servicio cuentan con una media de 160.000 usuarios mensuales, según el balance elaborado por Monbus

Uno de los tranvibuses que da servicio en Murcia.

Uno de los tranvibuses que da servicio en Murcia. / Juan Carlos Caval

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Judit López Picazo

Judit López Picazo

El tranvibús supera millón de viajeros durante los siete primeros meses de este año, con una media aproximada de 160.000 usuarios mensuales que emplean este medio de transporte para sus desplazamientos en el municipio de Murcia.

Estos son los resultados que arroja el balance elaborado por Monbus, empresa concesionaria del servicio. El informe, además, muestra un elevado nivel de cumplimiento de los horarios, pues la puntualidad del servicio se sitúa por encima del 98 por ciento.

El trayecto que realiza el tranvibús conecta la Plaza Circular con el campus de Ciencias de la Salud y el Hospital Virgen de la Arrixaca, ambos en El Palmar, y cuenta con frecuencias cada 15 minutos. La flota habitual está integrada por seis autobuses eléctricos Yutong articulados, de 18 metros de longitud, con capacidad para 116 viajeros y dos espacios reservados a personas de movilidad reducida en silla de ruedas, además de otro vehículo idéntico de reserva.

En conjunto, el tranvibús ofrece 14.848 plazas diarias, lo que "permite atender una demanda creciente y mejorar la capacidad de transporte en uno de los principales corredores de movilidad del municipio", indican desde la empresa concesionaria del servicio.

Desde su puesta en marcha, en diciembre de 2025, los vehículos del Tranvibús recorren más de 30.000 kilómetros mensuales en modo completamente eléctrico, operación que permite reducir, de forma estimada, más de 160.000 kilogramos de CO2 cada mes, a lo que se suma la reducción de la contaminación acústica. Y, durante los siete primeros meses de 2026, el ahorro acumulado supera las 1.120.000 toneladas de CO2.

Además, el crecimiento del servicio también se refleja en el conjunto de la línea 26. Sumando los trayectos de las líneas 26A, 26B y el servicio de tranvibús, el número de viajeros aumentó en más de 500.000 usuarios durante estos primeros siete meses de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

Noticias relacionadas

Para Monbus, "estos resultados consolidan el tranvibús como una alternativa de transporte público con alta capacidad, cero emisiones, elevada puntualidad y una creciente aceptación entre los viajeros y ciudadanía de Murcia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asesina a su mujer en su taller de zapatería de un centro comercial de Murcia y logra huir
  2. La tierra no da tregua en la Región: tercer terremoto en menos de dos semanas
  3. La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en el Altiplano: Lunes pasado por agua en casi toda la Región de Murcia
  4. Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia
  5. Aviso amarillo por lluvias y tormentas para mañana domingo en casi toda la Región
  6. La hermana de la mujer asesinada en un centro comercial de Murcia: 'Era una persona maravillosa y conocer a ese psicópata fue su perdición
  7. Mueren un hombre y una mujer al estrellarse con el coche contra un murete de piedra y azulejos en Murcia
  8. Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto

Paralizado, de nuevo, el contrato de transporte público en Murcia

Paralizado, de nuevo, el contrato de transporte público en Murcia

El tranvibús supera el millón de viajeros y evita 1.120.000 toneladas de CO2 este año

El tranvibús supera el millón de viajeros y evita 1.120.000 toneladas de CO2 este año

Culminan las obras del Majal Blanco en Murcia: más aparcamiento y zonas de sombra

Culminan las obras del Majal Blanco en Murcia: más aparcamiento y zonas de sombra

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

La piscina Mar Menor continúa sin fecha de apertura cinco meses después de su cierre

La piscina Mar Menor continúa sin fecha de apertura cinco meses después de su cierre

Mapa de las viviendas en venta en Murcia: Más de 70 promociones en todo el municipio

Mapa de las viviendas en venta en Murcia: Más de 70 promociones en todo el municipio

El PSOE exige ampliar el plazo de exposición pública de la reparcelación de la Estación del Carmen de Murcia

El PSOE exige ampliar el plazo de exposición pública de la reparcelación de la Estación del Carmen de Murcia

El Raal, a la espera de dejar atrás el gran agujero de la Orilla del Azarbe

El Raal, a la espera de dejar atrás el gran agujero de la Orilla del Azarbe
Tracking Pixel Contents