Tráfico
Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
La Policía Local informa de las ubicaciones donde se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días
La Policía Local de Murcia ha dado a conocer las vías en las que instalará controles móviles de velocidad durante los próximos días, como parte de su estrategia para reforzar la seguridad vial y contribuir a reducir la siniestralidad en el municipio.
La vigilancia prestará especial atención a aquellos puntos en los que se producen incidencias con mayor frecuencia o donde existe una mayor presencia de vecinos, peatones y establecimientos comerciales.
Desde el cuerpo policial recuerdan que estas actuaciones no solo tienen un carácter sancionador, sino también preventivo, ya que la publicación semanal de los puntos de control persigue que los conductores adopten hábitos de circulación más seguros. A continuación, se detallan todas las ubicaciones previstas para esta semana:
LUGARES DONDE SE INSTALARA EL RADAR ESTA SEMANA
- Avda. Juan Carlos I, Espinardo.
- Avda. Juan XIII, Cabezo de Torres.
- Avda. Juan de Borbón, Santiago y Zaraiche.
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