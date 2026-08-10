Plan de limpieza en las zonas verdes de Murcia a la espera del nuevo contrato

El Ayuntamiento de Murcia anunció este lunes la puesta en marcha del plan intensivo de limpieza de espacios públicos para este verano, el mismo día en el que el PSOE cuestionó la falta de mantenimiento en las zonas verdes municipales, que se desarrolla mediante un contrato que lleva ya tres años en prórroga forzosa.

La edil del PSOE Ainhoa Sánchez criticó el deterioro de los espacios públicos en El Palmar. Por ejemplo, señaló "el mal estado de los bancos, la falta de iluminación del merendero y las deficiencias de la pista de fútbol sala, que presenta grietas, vegetación en su interior y carece de sombra".

Además, "los juegos infantiles permanecen expuestos al sol durante gran parte del día" y "los vecinos y vecinas también denuncian la falta de desinfección y la presencia de pulgas, garrapatas y otros parásitos, una situación que desincentiva todavía más el uso de este espacio", exponen los socialistas en un comunicado.

En respuesta a las críticas del PSOE, desde el Ayuntamiento señalaron que, "precisamente este día, la alcaldesa ha presentado el plan especial de verano, que contempla más de 147.000 actuaciones de limpieza, conservación y mantenimiento de las zonas verdes del municipio, incluido El Palmar, donde ya se está actuando, y que se mantendrá hasta el 15 de septiembre".

"Además, solo en El Palmar, el servicio de Pedanías ha realizado más de 50 actuaciones desde 2024, valoradas en 3 millones de euros, a lo que se suma el impulso a proyectos estratégicos como la implantación del tranvibús, el centro integral de seguridad, la biblioteca y la ciudad del tenis de Carlos Alcaraz", agregaron desde el Consistorio.

Refuerzo en barrios y pedanías

El dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento refuerza las labores de limpieza, conservación y mantenimiento de los espacios públicos del municipio durante tres meses, con más de 147.000 actuaciones previstas durante el periodo estival.

El operativo concentra sus actuaciones en diferentes barrios y pedanías del municipio, seleccionados a partir de un estudio técnico previo de necesidades. Durante su primera semana, los equipos han intervenido en Santiago El Mayor, El Palmar, La Alberca y Sangonera la Verde, y continuarán en Beniaján, Torreagüera, Alquerías, San Pío y Barriomar.

Entre las actuaciones que se desarrollan, se encuentran la retirada de muebles de la vía pública, el desbroce de vías, la eliminación de grafitis, la limpieza y desinfección de islas de contenedores, la reparación de papeleras, el baldeo intensivo con agua no potable y la limpieza profunda de la vía pública.

Durante su primera semana de funcionamiento, el operativo ha permitido retirar 12 toneladas de enseres y voluminosos, desbrozar 31 kilómetros de vías urbanas, eliminar más de 150 metros cuadrados de grafitis y realizar tratamientos de desinfección profunda en más de 110 islas de contenedores.

Para desarrollar estas labores, el dispositivo dispone de 17 vehículos y equipos especializados, entre ellos brigadas de caja abierta con plataforma y grúa, furgones limpiadores con hidropresión, vehículos taller para la reparación de papeleras, vehículos auxiliares y desbrozadoras de alto rendimiento.

Parques y jardines

El plan incorpora también un dispositivo específico de Parques y Jardines, que cuenta con más de 30 trabajadores extraordinarios, además de los ordinarios, distribuidos entre las diferentes tareas de conservación y mantenimiento de las zonas verdes de barrios y pedanías. Las labores de siega, revisión del mobiliario y mantenimiento de las zonas verdes se realizan semanalmente de acuerdo con la planificación del servicio y las necesidades detectadas.

Durante el periodo estival se revisan y podan más de 130.000 árboles, mediante trabajos de refaldeo y retirada de ramas en mal estado, además de prestar una atención específica a más de 550 árboles singulares distribuidos por el municipio.

En cuanto a las palmeras, el dispositivo contempla tratamientos de endoterapia contra el picudo rojo en más de 13.000 ejemplares, así como la poda de casi 4.000 palmeras Phoenix y 2.000 Washingtonia.

Además, se segarán más de 260.000 de metros cuadrados de césped y se realizarán más de 14.500 actuaciones de revisión de elementos del mobiliario de los jardines municipales.

Fuentes y zonas para perros

El Ayuntamiento también refuerza durante el verano la limpieza y desinfección de las 53 zonas de esparcimiento canino del municipio, donde se realizarán más de 3.300 actuaciones destinadas a reducir olores y prevenir la proliferación de plagas.

El dispositivo incluye igualmente más de 300 reparaciones e inspecciones de fuentes derivadas de actos vandálicos y la revisión de más de 750 programadores de riego. El municipio cuenta con más de 200 jardines con telecontrol de riego y el servicio atiende las incidencias que se producen en los sistemas durante el verano.

Por último, los trabajos de mantenimiento incluyen la reposición de albero. El servicio actúa anualmente sobre aproximadamente 150.000 metros cuadrados de estas superficies y durante este periodo está prevista la reposición de unos 23.000 metros cuadrados, para lo que se emplearán más de 1.200 toneladas de albero.

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Los trabajos ya se han desarrollado en Infante Juan Manuel, Los Dolores, Santa María de Gracia, La Flota, Cabezo de Torres, Casillas, Torreagüera, San Antón y El Palmar, y está previsto continuar en El Esparragal, El Puntal, Espinardo y Vistalegre, entre otros barrios y pedanías