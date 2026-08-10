La piscina Mar Menor continúa sin fecha de apertura cinco meses después de su cierre

La piscina municipal Mar Menor de Murcia cerró en el primer trimestre de 2026 por daños en la cubierta y continúa, casi medio año después, sin fecha de apertura. Aunque el Ayuntamiento ya ha encargado el informe técnico que permitirá conocer la gravedad de los desperfectos y servirá, por tanto, como base para redactar el proyecto de obras, informaron fuentes municipales a La Opinión.

Una vez que la oficina técnica de arquitectura del Ayuntamiento tenga redactado el proyecto de reparación, el acuerdo saldrá a licitación para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. Después, se adjudicará y se formalizará el contrato y llegará entonces el momento de iniciar los trabajos en la piscina municipal.

Sin embargo, hasta que no concluya el informe técnico no se podrá aventurar una fecha estimada para que la piscina cubierta vuelva a estar operativa para los 1.784 usuarios a los que prestaba servicio.

Estudio

El informe técnico previo al contrato de obras tiene como objetivo determinar el estado de la estructura metálica que conforma la cubierta del complejo, así como evaluar su capacidad portante, lo que determinará si la solución pasa por reparar la cubierta actual o sustituirla por una nueva.

Y es que, además de actuar sobre la cubierta, hay que reparar la estructura secundaria que soporta su cerramiento, lo que implica sustituir los paneles de cubierta. Por ello, el estudio debe determinar si la estructura principal puede soportar los nuevos paneles.

Con esta meta, el informe analizará diferentes alternativas de actuación, que van desde la sustitución completa de la cubierta o de la estructura, su reparación, o bien la sustitución parcial de algunos de los elementos de la estructura secundaria, manteniendo la estructura principal. El importe de la licitación del informe asciende a 14.875 euros más el 21 por ciento de IVA y un plazo máximo de ejecución de 10 semanas.

Plan de reubicación

Tras el cierre de la piscina Mar Menor, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento activó un plan de reubicación de los 1.784 usuarios afectados, que fueron derivados a otras instalaciones municipales con una oferta de 4.605 plazas alternativas.

Algunos de los usuarios se trasladaron a las piscinas de El Infante, Puente Tocinos, El Palmar y Espinardo, en este último caso con un nuevo programa específico de actividades acuáticas. Otros, se derivaron a los centros deportivos de La Flota, JC1, Verdolay, Cabezo de Torres e Inacua.

Además, para gestionar el proceso de reasignación de plazas se habilitó un dispositivo específico compuesto por un equipo de diez personas, que ofrecieron atención presencial en el pabellón Príncipe de Asturias en horario de 10:00 a 14:00 horas, con un calendario escalonado por tipos de actividad para evitar aglomeraciones y agilizar la gestión.

Asimismo, se permitió la representación mediante autorización escrita y se habilitó un modelo de autorización descargable desde la aplicación municipal y la página web del servicio de Deportes. También se gestionaron las plazas de natación adaptada de forma individual mediante atención telefónica.

Por otro lado, el Ayuntamiento estableció varias medidas para proteger los derechos de las personas usuarias, como la posibilidad de solicitar la devolución del importe abonado cuando las alternativas ofrecidas no se adaptaran a las necesidades del usuario, devoluciones que se tramitaron tanto de forma electrónica como presencial.

Desde el Consistorio indican también que los usuarios de la piscina Mar Menor cuentan con la garantía de que recuperarán su plaza de forma automática, sin necesidad de hacer ningún tipo de trámite, una vez que las instalaciones vuelvan a abrir al público, independientemente de que el usuario hubiera aceptado una plaza alternativa o solicitado la devolución.

Otras cuestiones

Desde que cerró la piscina cubierta, se han atendido de forma presencial a unas 850 personas, de las que 395 se trasladaron a otras instalaciones municipales en las que se desarrolla el programa deportivo municipal y otras 92 cambiaron a diferentes concesiones deportivas. Además, 16 personas usuarias de actividades específicas para personas con discapacidad accedieron al traslado a otras piscinas municipales.

Entre las reubicaciones, 174 personas usuarias optaron por acceder a las actividades propuestas en el nuevo programa deportivo establecido para la piscina de Espinardo. En cambio, a fecha 31 de marzo de 2026, había 585 solicitudes de devolución del precio público.

Por último, el personal técnico y deportivo adscrito a la instalación se distribuyó también entre otras instalaciones deportivas, entre las que se encuentran las piscinas de Espinardo (reubicación de un técnico de lunes a viernes y dos técnicos los sábados), Puente Tocinos (reubicación de tres técnicos en horario de lunes a viernes y un técnico los sábados), Infante Juan Manuel (reubicación de tres técnicos en horario de lunes a viernes y un técnico los sábados) y El Palmar (reubicación de tres técnicos en horario de lunes a viernes).