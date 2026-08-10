Paralizado, de nuevo, el contrato de transporte público en Murcia

El millonario contrato de transporte público en Murcia se encuentra, de nuevo, suspendido de forma cautelar por el Tribunal Central de Recursos Contractuales, a instancias del recurso presentado por UGT.

Aunque esta decisión, detallaron fuentes del Ayuntamiento a La Opinión, no paraliza por completo el proceso, pues el plazo de presentación de ofertas permanece abierto hasta el próximo 31 de agosto.

Lo que esta resolución deja en suspense es la posterior valoración de las ofertas recibidas para decidir a qué empresa se adjudicará el contrato destinado a prestar el servicio de transporte público en todo el municipio.

Desde el Consistorio murciano apuntaron que se trata de un procedimiento habitual y confían en que el proceso se resuelva "relativamente rápido", pues alude a cuestiones sobre las que ya se pronunció el tribunal administrativo cuando el contrato salió a licitación por primera vez.

Y es que el acuerdo ya tuvo que volver a la casilla de salida, cuando el pasado mes de junio el mismo tribunal estimó de forma parcial algunos de los recursos presentados contra los pliegos.

Tras incluir los cambios solicitados por el tribunal, la Junta de Gobierno local aprobó a finales de junio volver a sacar a licitación el acuerdo valorado en 731,5 millones de euros.

Al volver a iniciar el proceso de licitación, se abrió también un nuevo plazo para presentar alegaciones, periodo que culminó el pasado el 23 de julio, no sin que antes se presentasen dos nuevos recursos por parte de entidades que también recurrieron en la primera ocasión.

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Uno de los dos recursos presentados llegó de la mano de UGT, sindicato que ha vuelto a recurrir que la media de antigüedad no es el 20 por ciento, "está mal y no se ha tenido en cuenta el coste real en la licitación, el 30 por ciento de media de antigüedad", explicaron fuentes sindicales a este diario.