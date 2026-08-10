Medio ambiente
Culminan las obras del Majal Blanco en Murcia: más aparcamiento y zonas de sombra
El parque cuenta ahora con una caseta de atención al público, nuevo mobiliario urbano, mesas de picnic y 36 plazas de estacionamiento
Culminan las obras de acondicionamiento en El Majal con las que uno de los parques forestales más extensos de Murcia ha ganado nuevas zonas de sombra y plazas de aparcamiento, así como senderos accesibles con rampas y señales adaptadas.
Con la actuación impulsada por el Ayuntamiento, se han reorganizado y pavimentado las zonas de circulación y aparcamiento, dotando al recinto de 36 plazas de estacionamiento, dos de ellas reservadas para personas con movilidad reducida, además de nuevos aparcabicis.
Accesibilidad
También se han eliminado barreras arquitectónicas mediante la creación de senderos accesibles, rampas, vados peatonales y señales adaptadas, con el objetivo de facilitar que cualquier persona pueda disfrutar de este espacio natural situado en el parque regional de El Valle y Carrascoy, con más de 800 hectáreas de superficie, que recibe miles de visitas al año.
Además, el parque acoge de forma habitual actividades organizadas por la Concejalía de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, liderada por Antonio Navarro, relacionadas con la educación ambiental, la divulgación de la biodiversidad y el conocimiento del bosque mediterráneo, como rutas interpretativas, talleres familiares y programas de sensibilización dirigidos a todos los públicos.
Zonas renovadas
Con esta intervención también se han mejorado las zonas de estancia, y el parque cuenta ahora con nuevo mobiliario urbano, mesas de pícnic distribuidas en diferentes áreas y estructuras de sombra.
Destaca también la instalación de una caseta de información para la atención al público, que presta servicio de septiembre a junio, los sábados, domingos y festivos de 9:30 a 14:00 horas, donde los visitantes podrán recibir información sobre los recorridos existentes y normas de comportamiento en espacios naturales, entre otras cuestiones.
La atención al público se prestará de septiembre a junio, los sábados, domingos y festivos
Por último, se ha plantado más de una decena de ejemplares pino piñonero y moreras para ampliar las zonas de sombra y se han generado nuevos parterres y trabajos de rehabilitación de muros.
Desde el Ayuntamiento señalan que todas estas actuaciones fueron diseñadas con un criterio de mínima intervención sobre el medio natural, preservando la vegetación existente.
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