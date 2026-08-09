Mapa de las viviendas en venta en Murcia: Más de 70 promociones en todo el municipio

Encontrar una vivienda en venta a día de hoy es una tarea marcada por un mercado tensionado, en el que la construcción de nuevos domicilios no crece al mismo ritmo que la demanda.

Y, aunque la oferta sigue siendo insuficiente, en el municipio de Murcia durante los últimos meses se ha vivido una suerte de revitalización urbanística que desde el Ayuntamiento atribuyen al desarrollo de nuevas zonas, con proyectos ya en marcha como son, por ejemplo, la urbanización del soterramiento y la construcción del futuro Parque de Barriomar.

Déficit de 7.030 domicilios En la Región de Murcia, el año pasado se terminaron de construir 2.969 viviendas frente a los 9.999 hogares reales conformados. Estas cifras dejan un déficit de 7.030 domicilios, según recoge el último informe de la Asociación Española de Consultoría Inmobiliaria (ACI) sobre la evolución de la producción residencial en España. Es decir, la vivienda nueva apenas cubrió tres de cada diez nuevos hogares creados en la Región. El informe también detalla que "la vivienda de segunda mano continúa liderando el mercado" y que el mercado protegido "mantiene un rol residual. De hecho, el estudio analiza también la oferta de vivienda protegida por provincias y, en la actualidad, en Murcia es nula.

Distribución y precios

Al buscar viviendas de nueva construcción en páginas como Idealista, los motores de búsqueda arrojan poco más de 70 resultados para el municipio de Murcia, próximo al medio millón de habitantes.

De estas 70 promociones, la mayor parte se concentra en el centro y el norte de la ciudad, en zonas como Juan Carlos I, Juan de Borbón, La Flota, Zarandona, Churra y Guadalupe.

Entre la oferta vigente predominan los pisos, aunque también aparecen promociones de chalets y viviendas unifamiliares en pedanías más rurales como Sucina, Guadalupe y Los Martínez del Puerto.

En cuanto a los precios de entrada, existen promociones desde unos 120.000 euros, normalmente estudios o viviendas de un dormitorio en zonas periféricas o dirigidas a inversores, mientras que la mayoría de promociones familiares parten de los 220.000-300.000 euros. En las zonas más cotizadas del norte de Murcia abundan viviendas que superan los 400.000 e incluso los 600.000 euros.

Respecto a la tipología, las viviendas de dos y tres dormitorios son las más frecuentes, aunque muchas promociones incorporan amplias zonas comunes, con espacios como piscina, gimnasio, jardines, garaje y trastero.

Promociones en venta

Una de las promociones de obra nueva, que está tanto en construcción como en venta, es Ribera Park, en la avenida Ciudad de Almería de Barriomar, junto al que iba a ser el Parque Metropolitano, pero ahora llevará el nombre del fallecido alcalde José Ballesta.

Fuentes de Rosso Inmobiliaria informaron a La Opinión que la primera fase de construcción consta de 76 viviendas, vendidas ya al 80 por ciento, por lo que queda aproximadamente una quincena de pisos en venta.

Por otro lado, la segunda etapa se compone de 90 domicilios, de los que 45 se pusieron en venta este mes de julio y ya se han vendido 18, el 40 por ciento.

Ribera Park puso en venta 45 pisos este mes de julio, de los que ya se han vendido 18, el 40 %

Los edificios de Ribera Park cuentan con espacios comunes como una piscina de 25 metros, otra de chapoteo para los más pequeños, una zona infantil y un gimnasio comunitario con vistas al jardín, así como un espacio de 'coworking'.

En cuanto a la tipología de viviendas, hay de uno, dos y tres dormitorios en venta y los precios oscilan entre los 115.000 más IVA hasta los 324.000 euros más IVA.

LarLebeche consta de 138 viviendas, de las que quedan por vender poco menos de medio centenar

Al sur del río Segura se encuentra Habitat Infante, en el barrio de Infante Juan Manuel, una promoción en construcción que se compone de 165 pisos de obra nueva. Fuentes de Habitat Infante detallaron a La Opinión que quedan en venta 45 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios (un dormitorio desde 167.000 euros; dos desde 232.000; tres desde 262.000 y cuatro desde 335.000).

Otra promoción en venta es LarLebeche, en la calle Ermita de Atocha de Juan de Borbón I. LarLebeche consta de 138 viviendas de uno, dos y tres dormitorios con garaje y opción de trastero, que ya están vendidas al 60 por ciento (poco más de 80 unidades, lo que deja la oferta en menos de medio centenar, con precios desde 180.000 euros).

Los pisos de este inmueble cuentan con terraza y la posibilidad de plaza de aparcamiento y trastero, además de piscina, zonas comunes ajardinadas y áreas de juego.

También cabe recordar el plan municipal de vivienda, que echó a andar este mes de julio cuando el Ayuntamiento sacó a subasta ocho parcelas en las que se proyectan casi 400 viviendas.

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En total, con el plan de vivienda se planea construir aproximadamente 2.400 viviendas asequibles en 26 barrios y pedanías durante los próximos años.