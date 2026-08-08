Administración local
El Raal, a la espera de dejar atrás el gran agujero de la Orilla del Azarbe
El PSOE denuncia inseguridad vial y "demandas históricas" de la pedanía como la renovación de aceras en la calle Mayor, proyecto que el PP recuerda que está incluido en el plan de pedanías con una inversión de 215.000 euros
El PSOE denuncia que este ha sido "un mandato totalmente perdido para las pedanías" de Murcia, en especial, para El Raal, "donde el Gobierno del PP mantiene sin ejecutar cuatro actuaciones esenciales comprometidas con sus vecinos y vecinas".
Estos cuatro proyectos sin ejecutar, detalló Carmen Fructuoso, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia, son la construcción de nuevas aceras en la calle Mayor, el derribo de la antigua escuela, la construcción del nuevo pabellón deportivo y la reparación del cimbrado de la Orilla del Azarbe, donde hay un gran boquete en la acera, en uno de los laterales de la vía.
Años de espera
En cuanto a la construcción de aceras en la calle Mayor y la reparación del cimbrado de la Orilla del Azarbe, se trata de dos "demandas históricas" de El Raal, apuntan los socialistas, reclamadas desde hace años por los vecinos de la pedanía.
"Estas reivindicaciones han provocado numerosas protestas y movilizaciones vecinales a lo largo del mandato", recordó Fructuoso, quien añadió que "pese a que los vecinos y vecinas han salido a la calle y han denunciado una situación que afecta directamente a su seguridad y a su vida diaria, los problemas siguen enquistados, las actuaciones prometidas no se ejecutan y el PP continúa instalado en la inacción".
En el cajón
La concejala socialista también rememoró que estas demandas se han debatido en numerosas ocasiones tanto en los plenos de la Junta Municipal de El Raal como en los del Ayuntamiento, donde algunas iniciativas fueron aprobadas incluso por unanimidad, "pero pasan los meses, pasan los años y ninguna de las inversiones comprometidas se ejecuta", cuestionó Fructuoso.
Como ejemplo, la edil del PSOE hizo referencia al acuerdo alcanzado en noviembre de 2024 para elaborar un proyecto técnico integral de mejora de la calle Mayor y la Orilla del Azarbe, compromiso que "sigue sin traducirse en obras".
"No se trata de nuevas peticiones, sino de actuaciones asumidas por el Partido Popular que continúan pendientes pese al tiempo transcurrido y al cansancio de unos vecinos que llevan años esperando soluciones", lamentó Fructuoso, quien también resaltó que el Grupo Socialista ha denunciado esta situación de forma reiterada y ya ha llevado estas reivindicaciones al Pleno.
Aunque la edil del PSOE también cuestionó que se trata de una situación generalizada. "El Raal es otro ejemplo más de lo que ocurre cuando los anuncios no se convierten en hechos. Ahora que el PP recorre las pedanías prometiendo nuevas actuaciones, debe explicar cuáles cuentan con proyecto, financiación y plazos, y cuáles volverán a quedarse en palabras", concluyó Fructuoso.
Más de 2,15 millones
En respuesta, el equipo de Gobierno local del PP recordó que ha movilizado más de 2,15 millones de euros para ejecutar actuaciones en El Raal, entre las que se encuentra la renovación de las aceras de la calle Mayor, incluidas en el plan de pedanías con una inversión de 215.000 euros.
Otra intervención destacada fue la reparación del puente de El Raal, con una inyección municipal de 1,88 millones. Además, el nuevo contrato de mantenimiento viario contempla más de una veintena de actuaciones en la pedanía.
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