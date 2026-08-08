El PSOE exige ampliar el plazo de exposición pública de la reparcelación de la Estación del Carmen de Murcia

El proyecto de reparcelación de la Estación del Carmen, destinado a reordenar los terrenos liberados tras el soterramiento de las vías del tren en Murcia, salió a exposición ambiental a inicio de mes. Y, aunque el plazo para presentar alegaciones culmina el viernes, 28 de agosto, el PSOE exige que se amplíe este periodo debido a que en verano se dificulta la tarea de buscar documentación y asesoramiento para presentar alegaciones.

El portavoz de PSOE, Ginés Ruiz Maciá, ya cuestionó este jueves en su cuenta de X que el inicio del periodo de exposición pública se publicase en agosto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). Ahora, pide que se amplíe el plazo para presentar alegaciones para favorecer la participación ciudadana.

Y es que se trata de un proyecto urbanístico de gran envergadura, que afecta a más de 200.000 metros cuadrados y a cerca de 250 parcelas entre solares, viviendas y negocios, de las que más del 15 por ciento de las parcelas pertenecen a propietarios particulares, detallaron los socialistas.

"No hablamos únicamente de un expediente urbanístico, sino de personas que necesitan conocer con claridad cómo puede afectarles este proyecto y disponer de tiempo suficiente para defender sus intereses con todas las garantías”, afirmó Ruiz.

El portavoz también advirtió que mantener los plazos durante agosto "dificulta no solo el acceso de los vecinos a la información, sino también la posibilidad de consultar con profesionales y preparar alegaciones debidamente fundamentadas", por lo que, "si el Gobierno local quiere demostrar transparencia, debe empezar por ofrecer todas las facilidades posibles, por lo que ampliar el plazo es una medida razonable ante un proyecto de esta magnitud y ante el número de propietarios afectados", defendió.

En respuesta, desde el Ayuntamiento reiteraron que "se trata del trámite ambiental previo a la tramitación del proyecto de urbanización" y que "este paso es un procedimiento muy técnico que conforme avanza se publica con sus plazos en el boletín, y que recogerá todas las alegaciones que se presenten como en todos los casos".

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"En este trámite ambiental, por tanto, se recogen todos los servicios técnicos como agua, energía, pavimentos... para poder seguir avanzando con este plan especial con todas sus fases como es el gran bulevar peatonal previsto", agregaron desde la Glorieta.