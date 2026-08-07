Nuevo paso para la urbanización del soterramiento: a consulta pública la evaluación ambiental

El plan urbanístico destinado a aprovechar la zona que quedó liberada tras el soterramiento de las vías del tren a su entrada por la ciudad de Murcia da un nuevo paso. El inicio de la evaluación de impacto ambiental salió a consulta pública a principios de mes, con su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), y el plazo de presentación de alegaciones termina el próximo 28 de agosto.

Este proyecto de reparcelación busca repartir los usos del suelo liberado, algo más de 200.000 metros cuadrados, entre propietarios privados y la administración pública. Así, se generarán nuevos espacios verdes y se reservarán terrenos para la construcción de infraestructuras culturales y deportivas.

Aunque la actuación más destaca en esta zona es el futuro bulevar peatonal proyectado entre las pedanías de Los Dolores y Nonduermas, enmarcado en el proyecto municipal 'Conexión Sur', que pretende vertebrar y cohesionar todo el municipio.

Reparto del suelo

El documento que sale ahora a exposición ambiental determina dónde se ubicarán las calles, zonas verdes y otros equipamientos públicos en el terreno ganado tras el soterramiento.

Además, los propietarios de los terrenos podrán conocer las características de edificación de cada parcela y también se incluyen los usos terciarios del suelo.

Con esta actuación urbanística, se podrá crear un bulevar peatonal entre Los Dolores y Nonduermas de 60.000 metros cuadrados, así como un nuevo vial que conectará Ronda Sur con la nueva estación.

También se contempla la generación de 24.000 metros cuadrados de zonas verdes y de 17.000 metros cuadrados de nuevos equipamientos comunitarios para uso cultural y deportivo en la zona sur del municipio.

Asimismo, este proyecto de reparcelación permitirá recuperar las plusvalías para Adif y el Ayuntamiento de Murcia, una cantidad económica que asciende a 28 millones de euros.

Otros avances en el sur

También sobre las vías soterradas del tren se proyecta el llamado bulevar del soterramiento, dividido en dos partes: desde Torre de Romo hasta Ronda Sur y desde este último punto hasta Camino de Tiñosa.

Esta vía verde también dio un nuevo paso recientemente, con la adjudicación del contrato de obras a Ferrovial por un valor de 9,5 millones de euros. Con los plazos de ejecución previstos, de 11 meses a partir de la formalización del contrato, el bulevar podría ser finalmente una realidad en verano de 2027.

Y cabe también recordar el futuro traslado de la estación de autobuses de San Andrés a la nueva estación intermodal de El Carmen, por lo que quedará libre otro gran terreno en la zona sur que, como destacaron desde el Ayuntamiento, supone "una oportunidad única para la revitalización de los barrios de San Andrés, San Antolín y San Antón y para la puesta en marcha de nuevas actuaciones de regeneración urbana en este ámbito de la ciudad".

Críticas

El portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá, anunció este paso administrativo a través de sus redes sociales y también cuestionó que se produzca en época veraniega: "lo de publicar los procesos de participación en agosto, un clásico que se repite. No quieren que participe nadie", indicó el dirigente socialista.

También la Plataforma Pro Soterramiento de las Vías de Murcia se pronunció en el mismo sentido: "y, como siempre, el Ayuntamiento de Murcia saca las cosas en agosto, para que no se entere nadie. Es vergonzoso", indicó en su cuenta de X.

Aunque, a este respecto, fuentes municipales indicaron a La Opinión que "se trata del trámite ambiental previo a la tramitación del proyecto de urbanización", "un procedimiento muy técnico que conforme avanza se publica con sus plazos en el boletín, y que recogerá todas las alegaciones que se presenten como en todos los casos".

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Además, desde el Consistorio agregaron que "en este trámite ambiental, por tanto, se recogen todos los servicios técnicos como agua, energía, pavimentos... para poder seguir avanzando con este plan especial con todas sus fases como es el gran bulevar peatonal previsto".