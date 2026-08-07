Nuevo acceso vial para mejorar la seguridad en el entorno escolar de San José de la Vega

Culminan en San José de la Vega las obras para generar un nuevo acceso peatonal y para el tráfico rodado desde la avenida de Levante a la calle Tiñosa, actuación enmarcada en la mejora de los entornos escolares y dirigida a mejorar la accesibilidad en el casco urbano de la pedanía murciana.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, visitó este viernes los trabajos, que han supuesto una inversión de 50.396 euros y dan respuesta a una petición vecinal que facilita los desplazamientos diarios hacia puntos muy utilizados por las familias, como el CEIP Francisco Noguera y el pabellón deportivo Juan Martínez Marín.

La nueva conexión permite acceder desde la avenida de Levante a la calle Tiñosa mediante un carril de circulación de sentido único para vehículos.

Además, junto a esta mejora para el tráfico rodado, se ha construido una rampa peatonal accesible que conecta el paso de peatones semaforizado existente en la avenida de Levante con la acera de la calle Tiñosa, y cuenta con una pendiente máxima del 6 por ciento, barandillas y nueva iluminación.

La intervención también incluyó la reconfiguración de la instalación semafórica y la reubicación del paso de peatones para facilitar el cruce de los peatones en este punto.

Además, se ha mejorado la accesibilidad en el margen de Beniaján, al actuar sobre la cuneta de drenaje mientras se redacta y ejecuta el proyecto de un nuevo vial que unirá el carril Alejandricos con la avenida de Levante.

El proyecto se completa con la dotación de drenaje superficial para las aguas pluviales, con el fin de evitar acumulaciones de agua en la zona; la reparación de varios puntos de la acera existente en la calle Tiñosa; y la instalación de nueva señalización vial para ordenar la circulación y reforzar la seguridad de peatones y conductores.

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"Esta actuación mejora algo tan importante como los desplazamientos cotidianos de los vecinos de San José de la Vega, especialmente de las familias que acuden al colegio, al pabellón deportivo o al casco urbano", resaltó la alcaldesa, quien agregó que "son obras útiles, cercanas y pensadas para hacer más fácil y segura la vida diaria de las personas".