Inyección de 660.300 euros en ayudas para fortalecer las políticas sociales en Murcia

La Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, que dirige Ascensión Carreño, ha destinado este año 660.300 euros en subvenciones dirigidas a mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y entidades sociales del municipio.

Entre las principales novedades de este ejercicio, destaca el incremento de la línea de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de igualdad y prevención de la violencia machista, que alcanza los 29.600 euros, lo que supone un aumento de 3.600 euros respecto al ejercicio anterior.

El presupuesto de subvenciones de la Concejalía se distribuye en tres grandes áreas de actuación. En materia de discapacidad y autonomía personal, se destinan 322.500 euros a iniciativas como el programa bono taxi, entidades que se dedican a programas de rehabilitación, terapias y autonomía personal, y a la convocatoria de concurrencia competitiva destinada a proyectos de integración social y autonomía personal para personas mayores y con discapacidad, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el próximo 10 de agosto.

En el área de Personas Mayores, la Concejalía destina 179.000 euros, con una partida de 140.000 euros para el funcionamiento y las actividades de los 76 centros sociales de mayores del municipio, además de 39.000 euros en subvenciones nominativas dirigidas a entidades que trabajan con este colectivo.

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Por su parte, el área de Mujer y Conciliación cuenta con una dotación de 158.800 euros, de los que 109.200 euros se destinan al funcionamiento de la red municipal de centros de la mujer, 20.000 euros a subvenciones nominativas para las entidades Oblatas y APRAMP, y 29.600 euros a la convocatoria de concurrencia competitiva para proyectos de igualdad y prevención de la violencia machista, que este año incrementa su cuantía en 3.600 euros respecto al ejercicio anterior.