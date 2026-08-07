La chimenea de Algezares recupera su imagen original: "Recuperamos una pieza esencial de la memoria industrial de Murcia"

Culminan los trabajos de restauración en la chimenea de Algezares de la antigua fábrica de Licores Barceló, que ya luce libre de grietas y grafitis tras la actuación del Ayuntamiento de Murcia que, sobre todo, favorece la estabilidad y conservación a largo plazo de este ejemplo del patrimonio industrial murciano.

Los trabajos ejecutados, financiados con una inversión municipal de 25.586 euros, respetaron los materiales y técnicas constructivas originales. De hecho, en esta misma línea, se retiraron de la chimenea elementos que se añadieron en intervenciones posteriores y que alteraban la imagen original de la chimenea.

Aunque el principal objetivo de las obras era asegurar la estabilidad del inmueble. Para ello, en la corona de la estructura se sellaron y cosieron las grietas existentes mediante morteros tradicionales de cal, varillas de fibra de vidrio y grapas de acero inoxidable.

Además, se reparó la boquilla, se instalaron nuevos elementos de protección frente a la humedad y se reforzó la protección del ladrillo con tratamientos hidrófugos transpirables.

Los ladrillos se limpiaron de forma manual y los elementos dañados se restauraron

Los trabajos también incluyeron la limpieza manual de los ladrillos, la reposición de las piezas deterioradas con materiales similares a los originales y el rejuntado con morteros de cal.

Por último, en la base de la chimenea se eliminaron humedades, grafitis, eflorescencias y elementos añadidos que alteraban la imagen original de la chimenea.

Más de 20 millones

"Con esta restauración, recuperamos una pieza esencial de la memoria industrial de Murcia y garantizamos la conservación de uno de los símbolos más reconocibles de Algezares", destacó el concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, durante su visita al inmueble tras culminar los trabajos de restauración junto con la presidenta de la Junta Municipal, Nuria Vives.

"La chimenea de la antigua fábrica de Licores Barceló forma parte de nuestra identidad colectiva y del paisaje tradicional de la Huerta, por lo que desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para proteger y poner en valor el patrimonio histórico, cultural e industrial de nuestro municipio", agregó el edil responsable del área de Patrimonio.

En este sentido, cabe destacar que la actuación sigue la estela iniciada por el alcalde José Ballesta en 2025, cuando el Ayuntamiento destinó más de 20 millones para la recuperación del patrimonio histórico del municipio, apuesta que se repite este año con la misma cantidad económica, aunque orientada en esta ocasión al patrimonio industrial, con trabajos en enclaves como La Innovadora, La Constancia, el Casino de Torreagüera y el Molino Armero.

A la derecha, la presidenta de la Junta Municipal de Algezares, Nuria Vives, junto al edil Antonio Navarro. / A.M.

Memoria industrial murciana

Construida en 1946 por José Riquelme Almagro y Diego López López, la chimenea pertenecía a la antigua fábrica de Licores Barceló, una de las industrias más importantes de Algezares durante el siglo XX y uno de los principales referentes del patrimonio industrial murciano.

En estas instalaciones se elaboraban productos como el brandy dedicado a Saavedra Fajardo y el 'Anisete Algezareña', que durante décadas fue uno de los iconos de la industria licorera de la Región.

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Con aproximadamente 30 metros de altura y construida en ladrillo macizo artesanal, la chimenea está incluida en el inventario municipal de bienes y cuenta con el máximo grado de protección patrimonial.