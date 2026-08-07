Más de 100 fuentes y lagos del municipio de Murcia se limpiarán y desinfectarán este verano

La campaña anual de prevención de la legionela en las fuentes y lagos del municipio de Murcia se intensifica en verano, cuando las altas temperaturas favorecen la proliferación de microorganismos.

Aunque, además de combatir a la legionela, la iniciativa se centra en garantizar la calidad del agua en las 97 fuentes ornamentales y 8 lagos distribuidos por el municipio, trabajos que se desarrollan desde mediados de mayo y se prolongarán hasta finales de septiembre.

"Durante los meses de verano reforzamos el mantenimiento de nuestras fuentes y lagos para garantizar que se encuentren en las mejores condiciones. Se trata de un trabajo preventivo y constante que permite ofrecer espacios públicos seguros, limpios y en perfecto estado para el disfrute de todos los murcianos", resaltó José Guillén, edil al frente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente.

Incremento de los controles

La campaña contempla la realización de actuaciones de limpieza, desinfección y clorado, desarrolladas por un equipo de 20 técnicos y operarios del servicio de Parques y Jardines que realizan controles de forma más frecuente durante el verano.

En época estival, cada fuente es inspeccionada entre tres y cuatro veces por semana y durante estas revisiones se comprueban parámetros como el nivel de cloro, el pH y la temperatura del agua para asegurar que se mantienen dentro de los valores establecidos. Cuando alguno de estos parámetros se desvía de los niveles recomendados, se realizan tratamientos complementarios de clorado.

Los técnicos también limpian y retiran los lodos de las instalaciones

Además, antes de cada tratamiento los operarios llevan a cabo una limpieza superficial de las instalaciones, en la que retiran residuos, hojas, plásticos y cualquier otro deshecho. Después, se procede a la limpieza del fondo, con la eliminación de lodos y sedimentos, para asegurar la eficacia de los tratamientos de desinfección.

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Y, en el caso de los lagos ornamentales, el Ayuntamiento mantiene, además, una planificación específica de mantenimiento a lo largo de todo el año, pues se adaptan los tratamientos a las características de cada instalación.