Walls, pregonero de la Feria de Septiembre de Murcia

La Feria de Septiembre de Murcia ya tiene pregonero y sigue la estela de la edición anterior: el cantante Walls toma el relevo del grupo Viva Suecia y será el encargado de inaugurar los festejos de la capital de la Región, que se celenbran del 3 al 15 de septiembre. Así lo desvelaron este jueves la alcaldesa, Rebeca Pérez, y el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, en la sala de los espejos del Teatro Romea.

"Walls es un joven artista murciano que simboliza el talento, la creatividad y la capacidad de una nueva generación para emocionar, conectar y representar a Murcia dentro y fuera de nuestra tierra", destacó la regidora del municipio durante el acto de presentación.

De hecho, aunque el cantante se haya trasladado a Madrid, sigue llevando a Murcia por bandera. "Aunque ya no viva aquí, Murcia está en mi lenguaje, en mi forma de tratar a la gente, en mi manera de entender la fiesta y la vida. Siempre que salgo después de un concierto busco algo que se parezca a Las Tascas. Estoy muy orgulloso de donde vengo. Creo que Murcia es el secreto mejor guardado de España y muchos de mis sueños, personales y profesionales, pasan por aquí", expresó Walls en una entrevista concedida a La Opinión.

Calendario

Las fiestas comenzarán el 3 de septiembre con la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia. Y, al día siguiente, el cantante Ginés Paredes, artísticamente conocido como Walls, pronunciará el pregón el próximo viernes 4 de septiembre, a las 21:30 horas, en la plaza del Cardenal Belluga

El acto inaugural de los festejos, que será presentado por el periodista Pedro Jota Fernández, contará también con la participación de la Orquesta de Jóvenes 'Ciudad de Murcia' y el Orfeón Fernández Caballero.

Además, el acto incluirá una "sorpresa especial preparada para la ocasión" que "no se ha querido desvelar todavía, pero que estará vinculada a la música, la tradición, la familia y la ciudad, y que busca emocionar a murcianos de distintas generaciones", aseguraron desde el Ayuntamiento de Murcia.

Otra fecha destacada de los festejos será el 7 de septiembre, cuando será el turno del pregón de Moros y Cristianos, a cargo de Encarna Talavera, y la inauguración del tradicional Campamento.

Los anuncios de estos eventos se unen a los del cartel anunciador de la Feria, obra de Marcos Salvador Romera, y de los nuevos cabezudos que formarán parte del desfile inaugural.