Once colegios de Murcia, en obras durante el verano con una inversión de más de 750.000 euros

Once colegios de las pedanías de Murcia están en obras durante este verano, aprovechando que las aulas se quedan vacías durante las vacaciones estivales. Esta actuación beneficiará a cerca de 3.000 alumnos y cuenta con una inversión global de más de 756.000 euros que corre a cargo de las juntas municipales.

En concreto, las obras se están llevando a cabo en Puente Tocinos, Santiago el Mayor, Barrio del Progreso, Barqueros, Cabezo de Torres, Nonduermas, Era Alta, San Ginés, La Alberca y Churra.

De las actuaciones en curso, destacan los trabajos en cuatro centros educativos en los que se están acondicionando espacios para que el servicio de comedor escolar esté operativo de cara al próximo curso. Estas actuaciones cuentan con una inversión municipal de 409.591 euros y se desarrollan en los CEIP Ramón Gaya, de Puente Tocinos; Francisco Giner de los Ríos, de Santiago el Mayor; José Moreno, del Barrio del Progreso; y Pedro Martínez Chacas, de Barqueros.

"Las Juntas Municipales ejecutan estas obras dando una respuesta de mejora a las necesidades de alumnos y docentes, garantizando que toda la comunidad educativa encuentre instalaciones más seguras, cómodas y adaptadas a sus necesidades para el próximo curso", destacó el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, durante su visita al inicio de las obras en el CEIP Escultor Salzillo de San Ginés.

Por su parte, la edil de Educación, Belén López, recordó que "estas obras se suman a las ya anunciadas por el Ayuntamiento en 48 colegios públicos del todo el municipio, con una inversión global de 1.375.896 euros con trabajos de carpintería, acondicionamiento del pavimento de las pistas, reparación de cubierta, mejoras en aulas o nuevas instalaciones de toldos para el sombraje".

Listado de centros

En el CEIP Escultor Salzillo de San Ginés, con una inversión de 41.135 euros, se está transformando el patio de Infantil con nuevo suelo de hormigón, césped artificial y la creación de una zona de gravín. Además, se instalarán cinco nuevos imbornales prefabricados de hormigón, un imbornal sifónico y otros elementos de saneamiento destinados a mejorar la evacuación de aguas pluviales, así como bordillos y protecciones para pilares.

En el CEIP Virgen de la Fuensanta de La Alberca, con una inversión de más de 208.553 euros, se va a construir una cubierta sobre una de las pistas polideportivas del centro. La nueva infraestructura permitirá crear una amplia zona de sombra para cerca de 300 alumnos, lo que favorece la práctica deportiva y la celebración de actividades escolares durante todo el año, destacan desde el Consistorio. El proyecto incluye, además, la instalación de iluminación LED, la renovación de las gradas, la mejora del sistema de evacuación de aguas pluviales y la reparación del pavimento deportivo.

En el CEIP María Auxiliadora de Cabezo de Torres, con una inversión de 33.057 euros, se va a reponer y mejorar el cerramiento exterior del recinto escolar. Los trabajos incluyen la demolición del vallado deteriorado, la construcción de un nuevo muro de hormigón armado, la ejecución de cimentaciones y la instalación de más de 37 metros lineales de nuevo valla metálica, actuación que se completará con trabajos de jardinería, albañilería y pintura.

En Era Alta se está ejecutando una actuación valorada en 17.909 euros para resolver los problemas de acumulación de agua en la zona posterior del CEIP Santiago García Medel. La intervención contempla renovar por completo la red de evacuación de aguas pluviales mediante nuevos colectores, bajantes, arquetas e imbornales, además de la adecuación de la zona de la pérgola y la renovación de más de 93 metros cuadrados de pavimento.

Por su parte, el CEIP Nuestra Señora de Cortes de Nonduermas cuenta con una inversión de 11.836 euros para modernizar distintos espacios que usan a diario, principalmente, los profesores. Las obras permitirán reorganizar y ampliar los aseos de docentes, renovar instalaciones de fontanería y electricidad, sustituir sanitarios y carpinterías, así como acometer trabajos de pintura y reparación en la sala de profesores, Dirección y Jefatura de Estudios.

El CEIP Carolina Codorniú en Churra también cuenta con una dotación de 11.649 euros para actuaciones en materia de accesibilidad. En concreto, se adaptará el acceso lateral al módulo de Educación Infantil. Para ello, se demolerá la rampa existente y se construirá una nueva rampa accesible, junto con una escalera. Además, se instalarán nuevas barandillas y pasamanos y se sustituirá la puerta de salida por otra con apertura hacia el exterior.

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Por último, con una inversión de más de 35.300 euros, en el CEIP Antonio Díaz de Los Garres se está ejecutando una reforma integral de los aseos de Infantil, con la renovación total de material cerámico, carpinterías, aparatos sanitarios, fontanería y electricidad, así como nuevas luminarias. También el aseo para profesores se verá reforzado con más cabinas.