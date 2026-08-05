De un tributo a Estopa a un tobogán gigante: estas son las fiestas populares de agosto en las pedanías de Murcia

Antes de que llegue a Murcia la Feria de Septiembre, varias pedanías celebran sus fiestas patronales con actividades organizadas por las juntas municipales. En concreto, Monteagudo, Carrascoy-La Murta y Casas Blancas, en Sucina, serán escenario de conciertos, procesiones y propuestas pensadas para los más pequeños como un tobogán gigante.

Monteagudo

Monteagudo celebra hasta el 9 de agosto las fiestas en honor a San Cayetano, y ya calentó motores el primer día del mes con la coronación de reinas y la lectura del pregón.

Este miércoles continúan los festejos con una jornada pensada para los más pequeños, que podrán disfrutar a partir de las 17 horas del tobogán gigante y merienda gratuita, en la plaza de la Cruz. Al día siguiente, la cita será con una discomóvil y la fiesta de la espuma en la plaza de la Constitución, seguida de una chocolatada con churros.

Ya el viernes, tendrá lugar el tradicional repique de campanas y cohetada en honor al patrón, mientras que la noche concluirá con un concierto tributo a Estopa. Al día siguiente, las calles de la pedanía acogerán el desfile de carrozas y comparsas, que recorrerá distintas vías del municipio hasta finalizar en la plaza de la Constitución, donde por la noche se celebrará una revista de variedades.

Las fiestas concluirán el domingo con los actos religiosos en honor a San Cayetano, que incluirán pasacalles y recogida de reinas, así como la solemne procesión y un gran castillo de fuegos artificiales como colofón a las celebraciones.

Carrascoy-La Murta

Por su parte, Carrascoy-La Murta volverá a ser punto de encuentro cada fin de semana con sus tradicionales verbenas de verano, una cita que se celebra todos los sábados hasta el próximo 12 de septiembre en el entorno del Caserío de las Escuelas, frente al centro de mayores.

Durante el mes de agosto, los vecinos y visitantes que se quieran sumar podrán disfrutar de estas jornadas de convivencia los días 8, 15, 22 y 29.

Casas Blancas

También Casas Blancas, en Sucina, celebra sus fiestas patronales del 9 al 23 de agosto. El domingo arrancarán los festejos con un campeonato de caliche en el recinto del centro social.

Ya el sábado, 15 de agosto, tendrá lugar una jornada de convivencia vecinal acompañada de actuación musical, mientras que al día siguiente se desarrollarán los actos principales con la celebración de la santa misa, la tradicional ofrenda floral, el pregón de fiestas y una actuación musical.

Las celebraciones continuarán el fin de semana siguiente: el viernes 21 de agosto se desarrollará una verbena popular con actuaciones musicales y humor; el sábado será el turno de un festival de teatro; y, finalmente, el domingo concluirán las fiestas con una misa, la tradicional procesión por las calles del caserío acompañada por la banda de música y un espectáculo pirotécnico.

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Además, el calendario de agosto incluye distintas actividades deportivas en otras pedanías del municipio, entre ellas una carrera popular programada en Cañada Hermosa el 21 de agosto.