El Ratón Vacilón y las sillas a 40 metros de The Limit vuelven a La Fica: conoce las novedades de las atracciones de la Feria de Murcia 2026

La Feria de Septiembre de Murcia ya se deja sentir en las calles de la ciudad. De hecho, el cartel de los festejos ya luce en algunas marquesinas publicitarias. Y, como adelantó el Ayuntamiento, se irán desvelando las propuestas y novedades de forma progresiva a lo largo del mes de agosto.

El último anuncio se produjo este miércoles por la mañana, cuando se celebró el sorteo de las atracciones que poblarán el recinto de la Fica durante los festejos, acto previo al inicio del montaje al que asistió el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quien destacó que "la feria de atracciones es uno de los espacios más queridos de nuestras fiestas y trabaja cada año para ofrecer una experiencia mejor, más segura, accesible y atractiva para todos".

La edición de este año reunirá cerca de 150 instalaciones entre atracciones, casetas y puestos de alimentación en los 40.000 metros cuadrados de superficie con los que cuenta el recinto ferial de La Fica.

En concreto, serán 59 atracciones, 24 de adultos y 35 infantiles, a los que se suman 38 casetas de juegos y más de 50 puestos de alimentación entre dulce y salado.

El año pasado, las atracciones fueron 60, aunque, sumadas a los puestos de artesanía y espacios gastronómicos, fueron más de 200 las instalaciones las que se desplegaron durante la edición pasada de los festejos.

Apertura

La feria de atracciones abrirá sus puertas el próximo jueves, 3 de septiembre, y, como ya es tradición, la jornada inaugural contará con una promoción especial de 2x1 en las atracciones para que familias y jóvenes puedan disfrutar desde el primer día de uno de los grandes atractivos de la Feria de Murcia.

La jornada inaugural contará con una promoción especial de 2x1

Y este año destaca el regreso de algunas atracciones que llevaban algunas ediciones sin dejarse ver por La Fica, como es el caso de El Ratón Vacilón y el túnel de terror.

Otro de los regresos es el de The Limit, atracción que cuenta con sillas voladoras a más de 40 metros de altura. Aunque esta propuesta dejó el pasado 2022 a 24 personas colgadas en su punto alto. El sistema de seguridad detuvo la atracción al no detectar uno de los cables de acero, aunque los encargados aseguraron que nunca había ocurrido algo así y en poco tiempo volvió a estar operativa.

Atracción The Limit vista desde lejos. / Israel Sánchez

La Feria de este año también incorpora novedades como nueva atracción infantil llamada Colgadito, y junto a estas incorporaciones estarán los clásicos como la noria y los coches de choque.

Accesibilidad

Otra de las novedades más destacadas de esta edición es que de lunes a jueves en horario de 18 a 21 horas se adaptará el recinto para personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y de aquellas con sensibilidad sensorial, por lo que esta edición de la Feria de Septiembre se erige como "la más inclusiva de su historia", destacan desde el Consistorio.

Además, se celebrará, al igual que el año pasado, el Día TEA, que tendrá lugar el martes 8 de septiembre. Durante esa jornada, las atracciones adaptarán su funcionamiento al reducir al máximo los estímulos sonoros para facilitar el disfrute de las personas con sensibilidad sensorial.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Día del Niño se celebrará el miércoles 9 de septiembre, cuando todas las atracciones infantiles ofrecerán precios reducidos, mientras que las atracciones para adultos aplicarán descuentos especiales hasta las 22:00 horas.