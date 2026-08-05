Murcia gana dos jardines sobre nuevos tanques para evitar desbordamientos

El Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad forman un frente común para impulsar inversiones hidráulicas que permitirán reducir los desbordamientos y, al mismo tiempo, generarán nuevas zonas verdes en el municipio.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad, Joaquín Buendía Gómez, formalizaron este miércoles por la mañana el protocolo general de actuación entre ambas entidades para la cofinanciación de las inversiones en materia de infraestructuras hidráulicas, especialmente en materia de saneamiento, depuración y gestión de los desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvia.

Zonas verdes

Entre las actuaciones previstas, que suponen una inversión de más de 15 millones de euros, figuran tanques anti-DSU y arquetas de control de flotantes, infraestructuras concebidas para mejorar la gestión de los desbordamientos de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia.

Así, el acuerdo contempla dos nuevos tanques anti-DSU en los puntos de vertido PV011 en el carril Amansios (en la antigua EDAR de Beniaján) y PV023 en la Ciudad del Transporte (frente a la Fica). Aunque, más allá de su función técnica, el proyecto contempla también la creación de dos nuevas zonas verdes, concebidas también como espacios de encuentro.

Aprovechando la superficie de los tanques, que cuentan con una capacidad de almacenamiento de 5.000 metros cuadrados cada uno, se crearán dos espacios naturales que serán diseñados para recrear la esencia de la huerta tradicional murciana.

El diseño de la cubierta vegetal incluirá la plantación de árboles frutales y cítricos, arbolado perimetral, zona de huerto urbano y ejemplares de especies aromáticas y culinarias -como lavanda, perejil, hierbabuena, romero y albahaca -. Y el entorno se completará con caminos naturales de tierra y zonas de sombra para el encuentro y disfrute vecinal.

Colector de El Raal

El protocolo incluye también la rehabilitación del colector de El Raal, actuación destinada a mejorar el saneamiento en varias pedanías, pues este colector principal comienza en Llano de Brujas y recoge también las aguas residuales y pluviales generadas en Puente Tocinos, Santa Cruz y El Raal.

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Rebeca Pérez destacó que "preparar Murcia para el futuro también significa cuidar aquellas infraestructuras que no siempre se ven, pero que son fundamentales para el buen funcionamiento del municipio y para la protección del medio ambiente".