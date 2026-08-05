Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio camión cisterna Fuente ÁlamoDeuda Hacienda municipios MurciaGafas eclipsePalos de escoba droga Murcia
instagramlinkedin

Conciliación

Casi 100 familias murcianas se benefician este verano del plan corresponsables

La iniciativa se dirige a menores de hasta 12 años, que reciben atención profesional y participan en actividades de lunes a viernes

El recurso municipal se dirige a menores de hasta 12 años y se desarrolla en dos escuelas infantiles y dos colegios.

El recurso municipal se dirige a menores de hasta 12 años y se desarrolla en dos escuelas infantiles y dos colegios. / A.M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Judit López Picazo

Judit López Picazo

Casi 100 familias murcianas se benefician este verano del plan corresponsables del Ayuntamiento de Murcia, una herramienta municipal para favorecer la conciliación que, aunque está operativa desde el pasado mes de mayo, intensifica su actividad durante la época estival. Y es que "la conciliación no puede limitarse al calendario escolar", resaltó Ascensión Carreño, edil responsable del área.

La iniciativa, gestionada por la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, se dirige a menores de hasta 12 años, que reciben atención profesional y participan en actividades de lunes a viernes, en horario de 7:30 a 15:00 horas.

El programa se desarrolla en dos escuelas infantiles y dos centros educativos públicos y el acceso a las plazas priorizó a las familias con menor nivel de renta y, posteriormente, a colectivos con mayores necesidades de conciliación, entre ellos familias monoparentales y monomarentales, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, familias en riesgo de exclusión social, solicitantes de protección internacional y unidades familiares con personas dependientes a su cargo.

Todo el año

El programa estival da continuidad a la estrategia municipal de conciliación puesta en marcha el pasado mes de mayo con el programa 'Bibliotecas Municipales Corresponsables: Sábados 2026', que ofrece actividades educativas, culturales y de ocio para menores en distintas bibliotecas municipales todos los sábados.

Noticias relacionadas

Ambas actuaciones se enmarcan en el programa de servicios para la conciliación de la vida familiar, laboral y personal 2026, integrado en el plan corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y financiado en colaboración con la Comunidad Autónoma. Para el desarrollo de estas actuaciones, el Ayuntamiento de Murcia ha recibido una subvención de 406.030 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar la Región de Murcia
  2. Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
  3. Las patrullas de apoyo de la Guardia Civil desaparecerán en septiembre
  4. Una familia lincha y mata a cuchilladas a un hombre bajo el puente de la autovía en Murcia: hay 8 detenidos
  5. Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
  6. La tierra no da tregua en la Región: tercer terremoto en menos de dos semanas
  7. Una colisión entre una moto y una furgoneta de jornaleros se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
  8. Roban las ruedas de dos coches de alta gama y le ponen cuatro ladrillos en Mar de Cristal en Cartagena

Casi 100 familias murcianas se benefician este verano del plan corresponsables

Casi 100 familias murcianas se benefician este verano del plan corresponsables

Murcia gana dos nuevos tanques antirriadas que también serán jardines

Murcia gana dos nuevos tanques antirriadas que también serán jardines

El Ratón Vacilón y las sillas a 40 metros de The Limit vuelven a La Fica: conoce las novedades de las atracciones de la Feria de Murcia 2026

El Ratón Vacilón y las sillas a 40 metros de The Limit vuelven a La Fica: conoce las novedades de las atracciones de la Feria de Murcia 2026

De un tributo a Estopa a un tobogán gigante: estas son las fiestas populares de agosto en las pedanías de Murcia

Seis películas para ver gratis esta semana en el cine de verano de Murcia

Seis películas para ver gratis esta semana en el cine de verano de Murcia

Un trozo del Mar Menor en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia

Un trozo del Mar Menor en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia

Más seguridad en la Feria de Murcia: pulseras identificativas con código QR para menores y personas vulnerables

Más seguridad en la Feria de Murcia: pulseras identificativas con código QR para menores y personas vulnerables

Murcia se prepara para el eclipse solar del 12 de agosto con una actividad gratis en el Castillejo de Monteagudo

Murcia se prepara para el eclipse solar del 12 de agosto con una actividad gratis en el Castillejo de Monteagudo
Tracking Pixel Contents