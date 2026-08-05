Casi 100 familias murcianas se benefician este verano del plan corresponsables del Ayuntamiento de Murcia, una herramienta municipal para favorecer la conciliación que, aunque está operativa desde el pasado mes de mayo, intensifica su actividad durante la época estival. Y es que "la conciliación no puede limitarse al calendario escolar", resaltó Ascensión Carreño, edil responsable del área.

La iniciativa, gestionada por la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, se dirige a menores de hasta 12 años, que reciben atención profesional y participan en actividades de lunes a viernes, en horario de 7:30 a 15:00 horas.

El programa se desarrolla en dos escuelas infantiles y dos centros educativos públicos y el acceso a las plazas priorizó a las familias con menor nivel de renta y, posteriormente, a colectivos con mayores necesidades de conciliación, entre ellos familias monoparentales y monomarentales, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, familias en riesgo de exclusión social, solicitantes de protección internacional y unidades familiares con personas dependientes a su cargo.

Todo el año

El programa estival da continuidad a la estrategia municipal de conciliación puesta en marcha el pasado mes de mayo con el programa 'Bibliotecas Municipales Corresponsables: Sábados 2026', que ofrece actividades educativas, culturales y de ocio para menores en distintas bibliotecas municipales todos los sábados.

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Ambas actuaciones se enmarcan en el programa de servicios para la conciliación de la vida familiar, laboral y personal 2026, integrado en el plan corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y financiado en colaboración con la Comunidad Autónoma. Para el desarrollo de estas actuaciones, el Ayuntamiento de Murcia ha recibido una subvención de 406.030 euros.