Un trozo del Mar Menor en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia

El Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia incorpora, por primera vez, dos acuarios específicos dedicados al Mar Menor. Además, se renovará el acuario del Mar Mediterráneo y se ha instalado una maqueta con un ejemplar de gran tamaño de concha de nacra, colección que se ampliará en las próximas semanas con la incorporación de nuevos ejemplares.

Los nuevos acuarios permiten a los visitantes descubrir la riqueza biológica del Mar Menor y del Mar Mediterráneo, con la presencia de especies representativas como estrellas de mar, holoturias o pepinos de mar, tomates de mar, anémonas, camarones, el cangrejo verde (Carcinus aestuarii), el gobio de arena (Pomatoschistus minutus) y diferentes peces autóctonos.

Además, junto a los acuarios renovados se ha instalado una nueva recreación tridimensional con un ejemplar de gran tamaño de concha de nacra, una de las especies más emblemáticas y amenazadas del Mediterráneo. Y la colección continuará ampliándose durante las próximas semanas con la incorporación progresiva de nuevos ejemplares.

Esta nueva instalación cuenta también con herramientas específicas utilizadas en labores de investigación científica sobre el Mar Menor, con el objetivo de acercar al público el trabajo que realizan los investigadores para conocer, proteger y conservar este espacio natural de gran valor ambiental.

"Queremos que el Museo de la Ciencia y el Agua siga siendo un espacio vivo, donde la ciencia se pueda experimentar y comprender de una forma cercana y atractiva para todos los públicos. Con estos nuevos acuarios acercamos uno de los mayores tesoros naturales de nuestra Región y contribuimos a generar conciencia sobre la importancia de su conservación", destacó el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, sobre las novedades del espacio museístico.

Programación de verano

Durante el mes de agosto, el Museo de la Ciencia y el Agua abrirá sus puertas de lunes a viernes, por las mañanas, y todos los días se celebrarán sesiones de planetario. También estará disponible la sala descubre H2O, que tendrá lugar cada hora y permitirá a los visitantes de menor edad disfrutar de experiencias científicas participativas bajo previa inscripción.

Además, como novedad en la programación estival, todos los miércoles y viernes del mes de agosto se desarrollarán los talleres 'La misión territorio tortuga', con dos sesiones diarias a las 11:00 y a las 12:00 horas.

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Esta novedosa actividad permitirá a los participantes conocer el proceso de puesta de huevos de las tortugas marinas en las costas de la Región de Murcia, las amenazas a las que se enfrentan y las medidas que contribuyen a su conservación.