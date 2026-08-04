Más seguridad en la Feria de Murcia: pulseras identificativas con código QR para menores y personas vulnerables

La Feria de Septiembre de Murcia se acerca en el calendario y, además de desvelar el cartel y a los nuevos cabezudos que participarán en los desfiles, el Ayuntamiento también ha anunciado algunas mejoras en materia de seguridad ciudadana.

Este año, las pulseras para menores, personas mayores y colectivos vulnerables se modernizan y cuentan con un código QR que permitirá contactar con los servicios de emergencia. Estos dispositivos de seguridad sustituirán a las antiguas pulseras, en las que se escribía a mano el nombre del menor y los datos de contacto de los padres.

Con el nuevo sistema, además de informar más rápido a los servicios de emergencia, quedan más protegidos los datos personales de las familias, pues solo podrán consultarlos miembros de Protección Civil y agentes de Policía Local, que serán los encargados de recibir los avisos por menores perdidos.

Reparto

La nueva medida de seguridad fue presentada este martes por el edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, acompañado de Carlos Luis Ramírez, coordinador de Protección Civil en Murcia, y Federico A. Martínez, jefe del servicio.

"Incorporamos la tecnología para que las familias puedan disfrutar de la Feria con mayor tranquilidad, sabiendo que, ante cualquier incidencia, la respuesta será más rápida y eficaz", resaltó el concejal responsable del área sobre los nuevos dispositivos.

Y es que, como explicó el jefe de servicio, Federico A. Martínez, normalmente se localiza rápido a los menores perdidos, pero la mayor dificultad reside en localizar y contactar con sus padres, obstáculo que quedará salvado con las nuevas pulseras identificativas.

En concreto, se trata de pulseras inteligentes SEQR y Murcia es segunda ciudad de España en incorporar esta tecnología, después de Málaga. Durante la Feria de Septiembre, miembros de Protección Civil repartirán y activarán hasta 10.000 pulseras entre los asistentes que las soliciten, estimación realizada en base a las pulseras empleadas en dispositivos de seguridad de años anteriores.

Funcionamiento

Los padres o acompañantes tendrán que registrar sus datos de contacto en los códigos QR, información que quedará registrada en la nube y asociada a un número de identificación único, por lo que solo podrá ser consultada por Protección Civil y Policía Local, quienes recibirán los avisos cuando se encuentre a alguien perdido.

Los datos de los responsables quedan asociados a un número de identificación único, que podrá consultarse al escanear el código QR

Cuando alguien encuentre a un menor, persona mayor o vulnerable que esté perdido, bastará con escanear el código QR con la cámara de un teléfono móvil para acceder a una plataforma web, sin necesidad de descargar ninguna aplicación, en la que se muestra el número de identificación junto con el teléfono de la Policía Local o Protección Civil.

Así, serán las autoridades, quienes accederá de forma segura a los datos almacenados en la plataforma para contactar inmediatamente con los familiares o responsables.

Además, la plataforma permitirá a los servicios municipales disponer de estadísticas en tiempo real sobre el número de pulseras activadas y los escaneos realizados durante los distintos eventos.

Aunque el papel de estas pulseras no terminará con los festejos, pues cuentan con un cierre ajustable y reutilizable y el código QR seguirá estando en funcionamiento, por lo que se podrán usar en eventos posteriores como desfiles, procesiones e incluso vacaciones en la playa.

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La nueva medida de seguridad, que ha supuesto una inversión de unos 17.000 euros, se enmarca en la estrategia municipal 'Murcia Segura', a través de la cual se han puesto en marcha otras iniciativas como la instalación de más de 1.330 cámaras de seguridad en diversos puntos del municipio.