Murcia se prepara para el eclipse solar del 12 de agosto con una actividad gratis en el Castillejo de Monteagudo

El próximo 12 de agosto se producirá uno de los eventos astronómicos más esperados del año, y en Murcia ya se está preparando el terreno para disfrutar del eclipse solar. Desde listados de lugares para observar el espectáculo celeste hasta el reparto de gafas homologadas -indispensables para ver el evento de forma segura-, los interesados pueden ir recopilando recursos para preparar la velada.

Aunque el Ayuntamiento ofrece una propuesta completa para observar el eclipse solar en el Palacio de Ibn Mardanís, también conocido como el Castillejo de Monteagudo.

El encuentro se enmarca en el programa de divulgación 'Fortalezas del Rey Lobo', dirigido por el edil Marco Antonio Fernández, quien destacó que se trata de una actividad novedosa, en la que el Castillejo se convertirá en escenario para que un centenar de personas puedan contemplar el eclipse que alcanzará una ocultación cercana al 98 por ciento del disco solar.

Horarios

La actividad es gratis y requiere de inscripción a través de la web municipal de eventos hasta completar las 100 plazas disponibles. Primero se realizará un recorrido guiado por el enclave y, después, tendrá lugar la observación del eclipse solar.

La actividad comenzará a las 19:30 horas con un recorrido interpretado por el Palacio de Ibn Mardanís, guiado por un especialista en patrimonio, quien explicará la importancia que la astronomía tuvo en el mundo andalusí y cómo el conocimiento del firmamento desempeñó un importante papel en ámbitos como la ciencia, la navegación, la agricultura, la orientación y la medición del tiempo.

Los participantes conocerán la visión medieval del Sol, las estrellas y los fenómenos celestes, así como el importante desarrollo alcanzado por la astronomía en al-Ándalus, en un entorno estrechamente vinculado a la figura de Ibn Mardanís, conocido como el Rey Lobo.

Posteriormente, el grupo asistirá a la observación del eclipse en el recinto del palacio, y se facilitará a las asistentes gafas homologadas de protección solar para garantizar una observación completamente segura.

Gafas homologadas

También el Museo de la Ciencia y el Agua ha habilitado una sala dedicada a los eclipses, que podrá visitarse hasta finales de septiembre, donde los asistentes podrán conocer las claves de este fenómeno astronómico.

Además, todos los visitantes recibirán de forma gratuita gafas homologadas para observar el eclipse de forma segura, acompañadas de recomendaciones para su correcta utilización.

Paralelamente, el Ayuntamiento se ha sumado a la campaña de prevención visual impulsada por el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia (COORM), mediante la distribución de gafas homologadas y material divulgativo entre los niños y niñas participantes en las escuelas de verano 2026.